Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie heeft het grootste scherm van het land?

Misschien binnenkort een grote zevenzits SUV van een populair merk wel.

Lynk & Co is een briljant gelukt experiment, als je het zo wil zien. Het is hét bewijs dat veel mensen een lage prijs interessant vinden, ongeacht de rest van de auto. De 01, een vrij forse PHEV die je met een voordelige abonnementsprijs kon scoren, is retepopulair (geweest) in Nederland. Grappig genoeg heeft Lynk & Co, los van die ene auto, niet zo veel ijzers in het vuur in Nederland. Met de 02, die slechts zeer recent is onthuld, is pas het tweede model los in Nederland. Dat terwijl het merk elders, vooral in China, een heel arsenaal heeft.

Lynk & Co 900

Daar wordt nu aan de bovenkant een flinke jongen aan toegevoegd in de vorm van de 900. Dit is een zevenzits elektrische SUV die op vele manieren lijkt op de momenteel in Nederland steeds populairder wordende XPeng G9. De 900 is een zeszitter met luxe insteek, met ook een nogal bijzonder design. Tenminste, van voren dan. Van achter lijkt ‘ie nog best wel op de XPeng.

En groot, dat kun je ook wel stellen. De Lynk & Co 900 meet 5,2 meter in de lengte, met een wielbasis van 3,16 meter. Overigens staat de 900 op het SPA Evo-platform, waarmee het evident lijkt dat de Lynk delen deelt met de Volvo EX90. Dat lijkt min of meer hetzelfde te zijn als met een XC40 en 01: het idee is hetzelfde, alleen de uitvoering heel anders.

30 inch scherm

Zo is ook de uitvoering van het interieur erg anders dan bij Volvo. De Lynk & Co 900 heeft een nogal in het oog springend 30 inch(!) aanraakscherm. Deze dient als centraal infotainment, maar loopt helemaal door tot de passagierskant. Het maakt een scherm voor de neus van de bestuurder (bijna) overbodig, dus daar zit een klein infoschermpje.

Net als in bijvoorbeeld een BMW i7 gaat de lol achterin verder en krijgt de Lynk & Co 900 een enorm theaterscherm. Ook 30 inch groot, trouwens. Genoeg dingen te zien in het interieur.

Motoren

Bij de motoren van de Lynk & Co 900 wordt het een beetje vreemd. Het gaat om zeer krachtige PHEV-aandrijflijnen, die gebaseerd zijn op een architectuur met een kleine benzinemotor. Zo heeft de ‘instapper’ 720 pk, met dank aan een e-motor op beide assen. Je kan kiezen voor de upgrade naar een 2.0 liter motor, wat het vermogen opwaardeert naar 735 pk. Of je neemt een versie waar er twee e-motoren bij de achteras geplaatst worden en krijgt 857 pk. Raar eigenlijk dat er dan nog een benzinemotor bij moet, maar goed, voor de range-anxiety wel zo goed.

Lynk lanceert de 900 in China, als full EV zou dit in Nederland wel een mooie concurrent voor de Kia EV9 of XPeng G9 kunnen zijn. Of daar plannen voor zijn, dat weten we nog niet.