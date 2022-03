M240i Competition Line nu een beetje dikker en sneller

Met de Dahler M240i Competition Line kun je weer prima voor de dag komen. Tot de M2 er is, uiteraard.

De liefhebbers hebben nog weleens een mening over de huidige koers die BMW vaart. Dat is niets nieuws onder de zon, want dat gebeurde eigenlijk al in de periode dat Chris Bangle het voor het zeggen had op de designafdeling. BMW is een enorm groot merk geworden met navenante verkoopcijfers. Dat komt mede door een gigantisch modelgamma.

Maar ze zijn de liefhebber zeker niet uit het oog verloren, je moet gewoon even zoeken tussen alle crossovers in. De 3 Serie en 5 Serie Touring zijn zeer puik, de Z4 is een fijne cabrio en de i4 is misschien wel de fijnste EV van het moment. Dan is er ook nog een BMW 2 Serie Coupé (G42).

Ze hadden bij BMW ons een tweedeurs versie kunnen geven van de 2 Serie Gran Coupé, maar dat hebben ze niet gedaan. Een compacte coupé met achterwielaandrijving, speciaal voor de purist.

M240i Competition Line

En zelfs als je het topmodel hebt, dan is er meer mogelijk. We weten allemaal dat er een M2 op komst is. De M240i is echter niet te versmaden. Deze heeft namelijk al een heel erg fijne B58B30-benzinemotor in het vooronder liggen.

Deze Dähler doet er eventjes een stapje bovenop, zonder dat het té heftig wordt. Ze noemen het zelf de M240i DCL dAHLer Competition Line. Waarom weet niemand, maar het is nu eenmaal zo.

Het bijzondere aan de tuning van Dähler, zijn de emissie-eisen. Als jij het stage 1-pakket kiest, krijg je 430 pk en 610 onder de rechtervoet. Dat is een flinke stijging van 374 pk en 500 Nm. Dat de auto alsnog voldoet aan de strenge Euro6d-uitstooteisen is erg knap.

Ook blijft de fabrieksgarantie behouden én krijg je garantie op de tuning zelf. Mocht je op het randje willen leven, kun je ook kiezen voor het ‘Stage 2’-pakket. Dan heb je 455 pk en 640 Nm. In beide gevallen zijn het wijzigingen aan de software.

Sportuitlaat mét OPF

Je kan ook kiezen voor hardware-aanpassingen. Denk aan een uitlaatsysteem met vier pijpen met elk een diameter van 100 mm. Daarnaast is er een Eventuri luchtinlaatsysteem.

Beide zijn speciaal ontwikkeld om samen met te werken met het benzinepartikelfilter, dat er uiteraard ook in zit (om te voldoen aan Euro6d).

Zoals je kunt zien, staat deze Dähler M240i erg fraai op zijn wielen. Dat kan op twee manieren. Ten eerste zijn er verlagingsveren, die samen werken met de standaard dempers.

Een andere optie is een speciaal voor Dähler ontwikkelde schroefset, die je helemaal op eigen smaak kunt afstellen. Over wielen gesproken, die zijn ook anders.

Het gaat om de CDC1-lichtmetalen velg. Deze kun je bestellen als gegoten velg of een gesmede variant. Die laatste zijn een stuk lichter en sterker. Voor meten ze 9×20 en achter 10×20.

De banden zijn Michelin Pilot Sport 4S in de maat 235/35 ZR20 voor en 275/30 ZR20 achter. Alle onderdelen, plus het guitige spoilertje, kun je nu bestellen bij de Zwitserse tuner.

