GP Saudi-Arabië 2022: tijden en wat je moet weten!

De race die nét is geweest, komt weer voorbij. Spannend! Lees hier alle ins en outs over de GP Saudi-Arabië 2022!

Het kan zijn dat je denkt: krijgen we de GP van Saudi-Arabië nu alweer? En dan heb je het scherp gezien. Want de GP van Saudi-Arabië 2021 was op 5 december, de op één na laatste race van het seizoen. Het is nu de tweede race van het seizoen. Dus de aha-erlebnis is géén deja-vu!

Enfin, voordat we beginnen om alles toe te lichten een huishoudelijke mededeling: houd rekening met de zomertijd! De klok gaat een uur vooruit zondag-nacht. Dat je niet de TV aanzet en de race nog niet halverwege is.

We beginnen even met de tijden van de GP Saudi-Arabië 2022:

Vrijdag 25 maart

15:00 – 16:00 | Eerste vrije training

18:00 – 19:00 | Tweede vrije training

15:00 – 16:00 | Derde vrije training

18:00 – 19:00 | Kwalificatie

19:00 – 21:00 | Race



GP Saudi-Arabië 2022

Eigenlijk is het best vreemd dat we het zo lang hebben moeten doen zonder GP van Saudi-Arabië. De Formule 1 is toch een feestje van bandenfabrikanten, oliemaatschappijen en autofabrikanten. Die maken veelal gebruik van dat ene product dat Saudi-Arabië kan leveren.

Net als de Grand Prix’ op Abu Dhabi, Bahrein en Qatar zijn dit niet echt races die doordrenkt zijn van Formule 1-historie. Waar Qatar en Bahrein een tikkeltje saai zijn, is dat bij de de GP van Saudi-Arabië niet het geval.

Het circuit: Jeddah Corniche Circuit

De reden is simpel: Jeddah Corniche Circuit is een absolute notenkraker. Hier worden de mannen van de jongens onderscheiden. Zie het als een soort extreem snelle kartbaan. Ondanks de naam kartbaan, is het het snelste stratencircuit van de kalender. Het is relatief smal en er zijn nauwelijks uitloopstroken. Dat is bijna een garantie voor spektakel.

Jeddah Corniche is een Tilke-baan, maar niet de Tilke die je verwacht. Het is namelijk ontworpen door Carsten Tilke, de zoon van Hermann Tilke. Er zullen 50 rondjes gereden gaan worden, met de nodige achter de safetycar verwachten wij. Er zijn drie DRS-zones. Relatief gezien is het een heel erg lange baan: 6,1 kilometer per rondje. Alleen Spa is langer. Met recht een uniek circuit, dus.

GP Saudi-Arabië 2022: resultaten van 2021

Deze staat nog vers in ons geheugen gegrift. Het was het weekend waarbij de clash tussen Verstappen en Hamilton het kookpunt bereikte en iedereen wist wie Toto Wolff was. Er werden echter ook sportieve prestaties neergezet.

Hoe ging het ook alweer met de kwalificatie van de GP van Saudi-Arabië 2021?

Het had zo mooi kunnen zijn. Hamilton was duidelijk ietsje sneller de laatste races, maar op deze baan zou Verstappen een verschil kunnen maken. Inhalen was toen nog erg lastig en strategie en geluk zijn wellicht belangrijker dan pure snelheid. Verstappen produceerde het mooiste rondje dat niet werd afgemaakt, want ondanks paars in de eerste twee sectoren, ging Verstappen de laatste bocht te wijd en raakte hij de muur. Lewis Hamilton pakte uiteindelijk pole met een tijd van 1:27.511.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Saudi-Arabië 2021?

Dat was ook Lewis Hamilton. Daarmee pakte hij een belangrijk extra punt. De tijd was 1:30.734.

Hoe zag het podium eruit bij de GP van Saudi-Arabië 2021?

Het was een knotsgekke race. Eentje waarbij de wedstrijdleiding extreem geflaterd heeft en aantoonde dat ze geen grip hadden op de situatie. Als je de letter van de regels volgt, had Masi in Abu Dhabi het gelijk aan zijn zijde. In Jeddah niet. De race was bizar, met vele herstarts en clashes tussen Verstappen en Hamilton. Gek genoeg werd het een klassieke HAM – VER – BOT op het podium. Verstappen liep meteen boos van het podium af. Logisch, dat rozenwater is niet weg te krijgen.

Wat je moet weten over de GP Saudi-Arabië 2022

Nu je de agenda voor dit weekend hebt, weet dat het zomertijd is dit weekend en hoe vorige race verliep, kijken we nu vooruit.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Saudi-Arabië 2022?

Vorige race moest men veel naar de pits voor nieuwe banden. Opmerkelijk, want er werd gereden met de hardste compounds. Dit weekend rijden de heren coureurs met C2 (wit), C3 (geel) en C4 (rood). Dus iets zachter dan vorige race dus.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Saudi-Arabië 2022?

Tussen de buien door blijft het droog. Die periode duurt in Jeddah vrij lang, dus we kunnen genieten van een droge stratenrace. Op zich is dat niet erg, een regenrace op deze baan zou een soort automobiele flipperkast worden. Op vrijdag is het bewolkt en maximaal 27 graden. Maar op zondag zal het aanzienlijk harder waaien én veel warmer zijn, 33 graden.

Welke kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Saudi-Arabië 2022?

Voorop staat dat ze de Red Bull heel weten te houden. Want naast een uitvalbeurt was er van alles mis met de Red Bull RB18. Zowel die van Verstappen als Pérez waren niet naar wens. Qua snelheid staat Ferrari ietsje bovenaan, maar met andere banden, omstandigheden en baanlayout kan dat zo maar anders zijn. Dit houdt in: red Bull loopt in of juist uit. Dat is niet te zeggen. Wel kunnen we melden dat een podiumpositie zeker tot de mogelijkheden behoort.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen bij de GP Saudi-Arabië 2022?

In principe is Charles Leclerc de grote favoriet, maar Verstappen zit er niet veel achter. Lewis Hamilton maakt nauwelijks kans volgens de wedkantoren.

Waar kan ik de GP van Saudi-Arabië 2022 kijken?

Het is 2022, dus het is allemaal anders dan we gewend zijn. Uiteraard zullen we de mogelijkheden even toelichten.

ViaPlay

Vanaf dit jaar is Viaplay de aanbieder van Formule 1 in Nederland. Voor 9,99 euro per maand heb je een abbonement. Viaplay zendt alles uit: vrije trainingen, de kwalifiactie en de race. Het is een nieuwe service, dus je moet het even de tijd geven. Denk aan het droge commentaar, de sobere analyses en de lage beeldkwaliteit. Het is ook een kwestie van wennen in vergelijking met de feestbeesten van Ziggo. Het is ook nooit goed! Die 9,99 is overigens voor alles van Viaplay, niet alleen het F1-gdeelte. Je kan dus ook allerlei films en series kijken.

F1TV

Je kunt ook kiezen voor F1TV. Dan heb je enkel en alleen F1, maar dat is voor velen ook de bedoeling. Een abbonement per jaar kost je 64.99 euro. Dan kun je precies 12 maanden kijken. Ook hier wordt alles uitgezonden. Je kan kiezen uit diverse talen en schermen. Ook alle racs van de afgelopen 30 jaar kun je terugzien. Serieus cool. Nadeel: er is geen Nederlandse commentator.

Grand Prix Radio

Je kan het een en ander oplossen met Grand Prix Radio. Op dit radiostation doet namelijk de oude – en immens populaire – Olav Mol verslag. Ondanks dat hij nog weleens verhuisd werd, blijkt dat de silent majority het er niet mee eens is. Grand Prix Radio was afgelopen weekend overbelast. Tijdens de trainingen wordt 3 keer per uur een update gegeven. De kwalificatie en race worden in zijn geheel verslagen. Er is zelfs een applicatie waarmee je het commentaar synchroon kan laten lopen met de beelden die je ziet.

VPN

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Mocht je bovenstaande opties te duur vinden, is er een andere oplossing. Je kan ook VPN naar legale streams kijken. Zo wordt namelijk door RTL Luxembourg en ServusTV de race gewoon uitgezonden op televisie in respectievelijk Luxemburg en Oostenrijk. De race kun je dan gewoon daar volgen. Uiteraard geen Nederlands commentaar.

Streams

Mochten bovenstaande opties je niet bekoren, kun je nog proberen om via deze livestreams de race te volgen. Het nadeel is dat je computer wordt blootgesteld aan allerlei malware, bloatware en dergelijke. Ook kun je de taak (vaak) niet kiezen, is de beeldkwaliteit alleen fatsoenlijk voor Raboscanners en is de verbinding zo stabiel als een Sloveens minderheidskabinet. Maar hey, het is ‘gratis’.

Voorspelling Autoblog-redactie GP Saudi-Arabië 2022:

Het kan natuurlijk zijn dat je helemaal geen tijd hebt om alles te volgen. Dan is het goed om te weten dat we drie ras-voorspellers hebben op de redactie (eentje heet zelfs ras!). Zij voorspellen met uiterst nauwkeurige precisie de race.

Wouter

Leclerc Sainz Verstappen

Als ze bij Redbull deze keer de tank wel vol (genoeg) gooien, dan kunnen Max en Checo in ieder geval de race uitrijden. Probleem is wel dat ze dan ietsje langzamer zijn… Mocht het toch geen lege tank geweest zijn, dan betekent dat de Redbull engineers druk zijn om het brandstof issue op te lossen. Dan zijn ze dus niet bezig om de laatste tiendes van de rondetijden af te snoepen. Wouter, houdt niet van stratencircuits.

Michael

Leclerc Verstappen Sainz

We hebben nu iets meer informatie dan bij de vorige voorspelling. Hmmm, ik zat er toen volledig naast maar Jaap en Wouter ook. Ik voel me dus een beetje als Lewis. Met slecht materiaal alsnog veel punten pakken. Maar to the point. Ok, Ferrari doet dus goed mee en Charles onderscheidt zichzelf ten opzichte van Carlos. Ik geef hem dan ook nog een keer P1 en Max geef ik P2. Ik dicht Carlos sowieso iets meer kansen toe dan Perez met deze Ferrari Michael, raszuivere stratencircuit fanatiekeling

Jaap

Verstappen Leclerc Pérez

In tegenstelling tot onze head honcho en editor in chief denk ik dat Red Bull Racing terug gaat slaan op het Jedda Corniche circuit. Laten we niet vergeten dat Max’ ronde in de kwalificatie er vorig jaar ronduit geniaal was tot die laatste bocht.

Dat gezegd hebbende is Charles vaak ook in zijn element op stratencircuits, dus het zal ongetwijfeld weer spannend worden tussen die twee. Ik geef Perez het voordeel van de twijfel voor P3 boven Sainz. Jaap, heeft een stratencircuit-verbod.

Autoblog zal verslag doen van de trainingen, kwalifiactie en de race. Komt dat zien!