M3 CS Touring wordt de extra hete praktische M3

Een BMW M3 CS TOuring klinkt als de allerbeste allrounder aller tijden.

De BMW M3 Touring is de ideale voor velen. Dat BMW er zó lang over heeft gedaan om er eentje te bouwen, is eigenlijk bizar. BMW bouwt al sinds 1988 Tourings op basis van de 3 Serie en ze bouwen M3’s sinds 1987. Het is echt niet moeilijk om die twee te combineren.

Voor lange tijd hield BMW een excuses aan dat een Touring minder stijf is dan een sedan en derhalve niet voldoet aan de torenhoge eisen die het puristische BMW Motorsport stelt.

Op basis van de sedan uiteraard

Maar ja, toen de X5 M kwam, inclusief automaat, turbomotor, vierwielaandrijving en een leeggewicht van een middelgrote bungalow, gold dat excuses niet meer. Enfin, er is nu wel een M3 Touring. Je kan ‘m krijgen in één uitvoering: de M3 Competition met xDrive.

Een M3 Touring met achterwielaandrijving en handbak klinkt supercool! Maar ja, dat gaat niemand kopen. En op zich is de keuze van BMW ook wel logisch, een stationwagon is toch uitstekend geschikt voor een competente allrounder en daar past een ‘wagon beter bij dan een sedan, toch?

Maar er komt dus wel degelijk een extra variant van de M3 Touring. Dat meldt BMWBlog. Dat zal dan hoogstwaarschijnlijk de BMW M3 CS Touring gaan worden. Een BMW M4 CS (in feite een tweedeurs M3 CS) lijkt al een zekerheidje te zijn. De baas van BMW M – Frank van Meel – heeft gezegd dat er ruimte is in de lineup voor een M4 CS. Kortom, hij komt er niet maar toch ook wel.

M3 CS Touring bijna zeker (maar nog niet helemaal)

Volgens bronnen van BMWBlog is de M3 Touring de volgende auto die de CS-behandeling ondergaat. Sterker nog, bij BMW zijn ze de auto al aan het testen. Dat wil nog niet zeggen dat de auto er ook 100% komt. Op dit moment moeten namelijk de hoge honcho’s in München hun fiat geven (goedkeuring, niet een kleine auto uit Turijn).

Een reden waarom de CS er niet zou kunnen komen, kan namelijk het enorme succes zijn van de gewone M3 Competition xDrive Touring. Dat model is namelijk niet aan te slepen en de orderboeken stromen nog steeds vol. Dus BMW heeft een M3 CS Touring niet nodig om maar die productieslots te slijten.

BMW gaat ongeveer 1.700 tot 2.000 exemplaren van de M3 CS sedan en verwacht soortgelijke aantallen voor de M4 CS. De M3 CS Touring krijgt natuurlijk alle hardware wijzigingen van de sedan. Dit betekent dus een lager gewicht, een hoger vermogen en een opvallend design.

