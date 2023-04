Ook Renault doet aan drastische prijsverlagingen EV’s

De Franse autobouwer Renault doet Tesla en voert drastische prijsverlagingen door. Althans, dat gaan ze doen.

Vorige week verbaasde Tesla vriend en vijand door de prijzen nogmaals flink te verlagen. Bij de Model 3 ging er zon 4 mille af, bij de Model S en Model X kan het verschil oplopen tot 10 mille. Houd er rekening mee dat Tesla nog niet zo lang gelden de prijzen al flink verlaagd had.

Renault gaat Tesla achterna

Maar nu is het dus tijd voor Renault om ook drastische prijsverlagingen aan te kondigen. Dat meldt de grote baas van het merk – Fabrice Cambolive – aan persbureau Reuters.

We analyseren het land voor land, markt bij markt, in welke mate we onze prijzen moeten aanpassen om competitief te zijn. Fabrice Cambolive, overweegt nu ook wel een Tesla denk wij.

Renault ziet in dat ze wel iets moeten doen, nu Tesla de prijzen zo aanpast. De Tesla Model 3 (een D-segment sedan) is nu exact even duur als een Mégane E-Tech Electric (een C-segment crossover).

Drastische prijsverlagingen Renault niet direct nodig

De elektrische Mégane doet het overigens heel erg goed. Dus ze zullen niet staan te springen om de prijzen aan te passen.

Renault is sowieso op de goede weg. Dit jaar verkocht men de eerste drie maanden al 354.545 automobielen. Het merk heeft een radicaal beleid gevoerd door onpopulaire modellen de nek om te draaien en zich te fixen op enkel de hardlopers.

Auto’s als de Koleos, Scenic, Talisman en Espace hebben het veld moeten ruimen. De Espace is er nog wel in naam, maar dat is nu een iets ruimere en praktischere Austral.

Wanneer de drastische prijsverlagingen van Renault EV’s ingaat, is nog niet bekend. Een Renault Twingo E-Tech is tegenwoordig 24.190 euro. De Mégane E-Tech is in Nederland met een vanafprijs van 38.370 euro alsnog goedkoper dan de goedkoopste Model 3 (die 41.990 euro kost).

