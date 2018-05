M3-fanaat bestelt koppelingskit, krijgt een F1-clutch

Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken.

Vanochtend kregen we een wel héél merkwaardige tip binnen. Een AB-lezer kwam op een BMW M3-forum in een draadje terecht waar ene ‘breadvan‘ zijn verhaal deed over een uiterst opmerkelijk incident. Het forumlid had een nieuwe koppelingsset gekocht op Amazon, maar kreeg de volgende dag iets thuisgestuurd dat in geen honderd jaren op het bestelde product leek.

breadvan plaatste de toegestuurde koppelingsset vervolgens met een aantal foto’s op het forum, om uit te vinden of iemand hem kon vertellen wat hij precies voor zich had. De BMW M3-eigenaar verwachtte een Sachs koppelingskit te ontvangen, maar nadat hij de doos opende, ontdekte hij een product dat tientallen malen complexer was. In reacties laten andere forumlezers zien hoe zijn koppelingsset eruit had moeten zien.

Tegelijkertijd beginnen andere lezers uit te zoeken wat voor een koppelingsset hij nu dan wel in bezit heeft. Nadat een enkeling suggereert dat het wellicht om een koppelingsset van een Formule 1-wagen zou kunnen gaan, komt ‘mikeetastic‘ met een concreet voorbeeld. Het forumlid vertelt dat het best eens een product van ZF Racing kan zijn, aangezien deze enorm veel gelijkenissen vertoont met het product dat breadvan in handen heeft. Echter beschikt deze over vier schijven, in plaats van de vijf die we op de foto’s van breadvan zien.

Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen of we daadwerkelijk met een F1-koppeling te maken hebben, lijkt een reactie van een ander forumlid het vermoeden te bevestigen. Ter referentie stuurde de lezer nog een foto mee, om te laten zien hoe een dergelijke contraptie eruitziet.

Wellicht dat jullie ons, en breadvan, meer kunnen vertellen.

Met dank aan Vincent voor de tip!