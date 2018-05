Het nadeel van een F1-motorendeal met Honda

De immer ploffende zespitters zijn verleden tijd, maar daarmee zijn alle problemen absoluut niet uit de wereld.

Het voordeel van een samenwerkingsverband tussen een Formule 1-team en een autofabrikant gaat verder dan alleen een bijna ongelimiteerde bankrekening. Net als bij een volwaardig fabrieksteam genieten de coureurs ook naast de baan van de speeltjes van het moederschip. Echter moet je maar net het geluk hebben in zee te zijn gegaan met een fabrikant die ook daadwerkelijk fraaie auto’s produceert.

Precies om deze reden zullen de coureurs van McLaren, Mercedes, Ferrari en (Aston Martin) Red Bull Racing met een ietwat grotere glimlach naar hun werk gaan dan, bijvoorbeeld, Sainz en Hulkenberg. Nu dat Toro Rosso een deal met Honda heeft opgestreken, zou je verwachten dat Gasly en Hartley zich in een gevaarlijk snelle NSX mogen verplaatsen. Niets blijkt minder waar. Cue the music.

Persoonlijk is mij niets bekend over de gierigheid van Japanners, maar het is een behoorlijk understatement om te zeggen dat Honda het beter had kunnen aanpakken. Goed, technisch gezien zijn ze geen sportwagenfabrikant zoals Ferrari of Mclaren dat wel zijn, maar aangezien ze wel degelijk een uiterst gepeperde bolide in hun gamma hebben, kunnen er gemakkelijk twee als bedrijfsauto ingeschakeld worden. Of nou ja, misschien is het slim als ze er alvast een paar extra reserveren.

Dat gezegd hebbende, hebben zowel Pierry Gasly als Brendon Hartley “zelf gekozen” voor een nieuwe Honda Civic Type R. Op zich is het geen misselijke auto, maar in vergelijking met de NSX valt ‘ie grandioos in het niet. De nieuwste Civic Type R heeft een 2-liter VTEC TURBO die goed is voor 320 pk en 400 Nm aan koppel. Hoewel VTEC zeker in zal kicken (yo!) bij een sprint naar de 100 km/u, is de Civic met zijn 5,7 seconden bijna drie keer zo langzaam als het rijdende kantoor. Laat dit gegeven je niet op verkeerde been zetten. De Civic Type R was immers de snelste (in zijn klasse) op de ‘Ring.

