In detail: de Ferrari SF71H

Wat is rood en flink onder handen genomen?

Nee, ik doel niet op de 488. Ferrari heeft natuurlijk haar Formule 1 wagen onder handen genomen. Vorig jaar had het met de SF70H een sterke auto in handen, maar wisten de Italianen door toedoen van eigen fouten en een sterk Mercedes geen titels binnen te slepen. Laten we eens kijken wat Ferrari afgelopen winter heeft uitgespookt.

Aan de voorzijde van de SF71H zien we dat Ferrari heeft gekozen voor lange vleugelsteunen met kieuwen erin. Dit zagen we vorig jaar al op de McLaren MCL32 en is een trucje om ook in de bochten zoveel mogelijk lucht richting de vloer van de auto te sturen. Deze lucht versterkt vervolgens het aerodynamische effect van de vloer en diffuser.

Ferrari kiest er niet voor om de bovenste wishbones van de voorwielophanging hoger te monteren. Geen verrassing, want het team van Haas F1 koopt de ophanging bij Ferrari in en toonde ook al de laag geplaatste wishbones. Ferrari maakt bewust deze keuze omdat het de lucht juist langs de onderzijde van de sidepods wil sturen.

De sidepods van de Ferrari borduren voort op het concept dat de Italianen vorig jaar lieten debuteren en dit jaar door vrijwel alle andere teams wordt gekopieerd. Ferrari heeft ervoor gekozen om de inlets aan de bovenzijde te vergroten, waardoor de naar voren gerichte inlets enorm kunnen worden verkleind. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor een hele sterke undercut om de lucht langs de sidepods naar de achterzijde te loodsen. De naar boven gerichte inlets zullen het meeste werk moeten verzetten, wat ook verklaart waarom Ferrari de hoger geplaatste wishbones niet nodig heeft. Vlak naast de naar voren gerichte inlets zien we een tunnel met twee opstaande vleugeltjes erin. Deze gehele tunnel staat iets richting de sidepod gedraaid om zo een tunnel te creëren die de luchtstroom versnelt en daardoor beter langs het bodywork laat plakken.

Dat Ferrari durft te innoveren zien we ook terug in de behuizing van de spiegels. Deze is open en bevat een wigvormig inzetstuk. De inkomende lucht wordt daardoor langs het spiegelglaasje weer naar buiten geleid en vermindert de luchtweerstand van de wagen.

Om de smallere sidepods te compenseren is de SF71H uitgerust met een andere airbox dan zijn voorganger. De nieuwe is bijna twee keer zo groot als de oude, en is voorzien van twee verticale schotten om de lucht naar verschillende gedeelten van de motor te leiden. In tegenstelling tot Mercedes heeft Ferrari geen horizontaal schot geplaatst om de van de Halo afkomstige lucht te stabiliseren.

Kijk naar het zijaanzicht en er valt direct iets op: De neus staat dicht bij de grond, maar de kont staat

omhoog. Alsof de Ferrari een blije puppy is die je uitdaagt om met hem te spelen. Door de neus dicht bij de grond te leggen en de kont omhoog te halen versterk je het effect van de diffuser en gaat de hele auto als een vleugel werken. Red Bull staat erom bekend met veel rake te rijden, maar de SF71H rijdt met wel héél veel rake.

Ook Ferrari heeft haar packaging goed op orde. De achterzijde is niet zo extreem compact als bij Red Bull en Mercedes, maar Ferrari heeft aanzienlijke stappen gezet en dat zien we vooral terug in de curve van de motorkap. Aan het einde van de motorkap bevindt zich een vrij riante vin met daaraan een T-wing bevestigd. Opvallend is dat deze exact even breed is als de vleugel op de Halo. Dit zou erop kunnen duiden dat Ferrari de T-Wing wil gebruiken om die luchtstroom naar de achtervleugel te sturen.

Ferrari heeft ervoor gekozen om de wielbasis van de SF71H iets te verlengen ten opzichte van zijn voorganger. Hierdoor leveren de Italianen in theorie wat wendbaarheid in op de langzamere circuits en krijgen ze er wat stabiliteit bij op de snellere circuits. De wielbasis is zo’n vijf centimeter langer dan die van de SF70H. Het verschil met de Mercedes bedraagt desondanks nog ruim 11 centimeter. Die extra centimeters zorgen ervoor dat Ferrari iets meer bodemruimte heeft, en daardoor extra kan profiteren van de downforce die aan de onderzijde van de auto wordt gegenereerd.

Ferrari houdt nog een aantal belangrijke dingen voor zich. De achtervleugel die we op de SF71H zien, is rechtstreeks overgenomen van de SF70H. Van de achterzijde zijn nog geen foto’s beschikbaar, waardoor onmogelijk te zeggen is wat Ferrari met haar diffuser heeft gedaan. Wel kunnen we met zekerheid stellen dat de Italianen de afgelopen winter hard hebben gewerkt aan de nieuwe bolide en daarbij het out of the box denken niet hebben geschuwd.