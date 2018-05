Halt! De politie kan je auto op afstand uitschakelen

Nu is het écht klaar.

We leven in een dystopie, lieve mensen. De verschillende willekeurige aanslagen die we in de afgelopen jaren hebben moeten incasseren, hebben ervoor gezorgd dat de handhavende tak van de wet allerlei bizarre manieren gaat verzinnen om terrorisme te bestrijden. In de Verenigde Staten (waar anders?) heeft het leger een nieuw apparaat verzonnen om voertuigen, groot en klein, door middel van radiogolven te stoppen wanneer nodig.

Het gaat om het zogenaamde Joint Non-Lethal Weapons Program (JNLWD) van het Amerikaanse Defense Department. De afdeling werkt aan een energiewapen dat zijn kracht met een straal op een specifiek doelwit kan mikken, zodat deze binnen luttele seconden uitvalt en de sterke arm der wet de boel relatief probleemloos aan kan pakken. Doordat het apparaat bijzonder krachtige microgolven in één straal op de ECU van de motor afvuurt, begint deze veelvuldig te rebooten, waardoor de krachtbron vervolgens afslaat. (video)

Hoewel het JNLWD-programma in eerste instantie door en voor militaire doeleinden is ontwikkeld, zullen de lokale politie departementen de vruchten evengoed mogen plukken. De Radio Frequency Vehicle Stopper (RFVS), zoals het apparaat in de wandelgangen genoemd wordt, krijgt namelijk verschillende uitvoeringen. Momenteel wordt er aan twee versies gewerkt. De één is een klein apparaat dat gemakkelijk achterin de auto moet passen. In deze vorm zou de RFVS door de politie gebruikt kunnen worden, wanneer ze bezig zijn met een achtervolging en iemand tot stilstand moeten brengen.

De andere versie is ongeveer driemaal zo groot en moet op een vooraf gekozen plek blijven staan. Terwijl het leger het apparaat gebruiken wil om basissen en soldaten te beschermen, ziet de politie kansen om de RFVS strategisch op gebouwen in de stad te plaatsen. Als uitgezocht kan worden waar de kans op een aanslag, zoals bijvoorbeeld op de kerstmarkt in Berlijn, het grootst is, kunnen de autoriteiten op deze manier proberen de burgers te beschermen, door dergelijke hot spots in de gaten te houden.

Vrees echter niet met te grote vrezen. Het gaat momenteel nog om prototypes. Het zal dus sowieso nog even duren voordat we de technieken daadwerkelijk toegepast zullen zien worden, maar het feit dat het überhaupt bestaat geeft maar aan dat we in de toekomst leven. (Bron: Defense One)