E30 M3 restomod heeft atmosferische V10

Wat wil je nog meer op je E30 M3 restomod.

Er gaat een moment komen dat ‘moderne’ auto’s een restomod-behandeling krijgen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat jezelf flink ouder wordt. Als je denkt aan een oudere BMW 3 Serie denken ondergetekende en @jaapiyo aan een E30 of E36. Dit terwijl de eerste E90’s al 17 jaar geleden werden geïntroduceerd. Zo snel gaat de tijd…

De BMW 3 Serie van de E30-generatie komt uit de jaren ’80. Veel Porsches uit die periode worden nu al veel voorzien van de restomod-behandeling. Het idee is simpel. Op het gebied van uitstraling, prestaties, luxe en dergelijke kun je de auto dan naar je eigen wensen aankleden. Supercool.

E30 M3 restomod

Vandaag hebben we een product van Renner voor je. Renner is net als wij en jullie helemaal leip van oude BMW‘s. Het grote verschil is, zij doen er wat mee. In dit geval gaat het om de BMW E30 M3 restomod die ze laten zien op de SEMA-show in Las Vegas.

Het mooie is dat ze zich qua uiterlijke verfraaiingen hebben ingehouden. De wielen lijken op de aero-hubs die je weleens zag op raceauto’s in de late jaren ’80 (en nu op Formule 1-auto’s). Er zijn verder wat blauwe accenten en RR-logische in plaats van die van BMW. Voor de afwisseling zien we op deze dikke BMW M3 niet de veel te vaak gebruikte ///M-driekleur.

S85-blok

Het hoogtepuntje is uiteraard de motor. Het enige nadeel van de originele M3 is dat ‘ie niet zo heel erg snel is. Nu mis je dan een beetje het punt van de auto, die overigens wel sneller was dan de gelijkwaardige Mercedes-Benz 190 E 2.3-16. Maar ja, beide moesten het afleggen tegen de superieure Audi quattro. Bij Renner hebben ze het eenvoudig opgelost door de S14B23 te vervangen voor de S85B50 uit de de BMW M5 van de E60-generatie.

En als je dan toch bezig bent met een motorwissel, dan kun je maar beter even de motor optimaliseren. Dus niet alleen zijn de lagerschalen vervangen (haha), maar is de motor gekieteld. Ondanks dat het een atmosferisch blok is, is er wel wat ruimte voor winst bij deze V10’s. In dit geval levert de motor 635 pk!

Ondanks dat alles er verder vrij standaard uit ziet, is eigenlijk ALLES aangepakt om de auto fabrieksnieuw te maken. Ophanging, electronica, het interieur: echt alles is vernieuwd en verbeterd. Dat heeft uiteraard de uitwerking op de kosten, want zo’n tof ding is duur. Je moet ongeveer 350.000 dollar én een M3 meenemen. Je kunt overigens ook kiezen voor een 3.2 S54B32-motor als je de V10 overkill vindt.

Foto- en videocredits: Larry Chen / Renner