Kies maar: standaard Taycan of extreem dikke Tesla?

Ja, de wereld op zijn kop. Een basale instapper is nauwelijks goedkoper dan een topmodel. Waar kies jij voor: een standaard Taycan of een extreem dikke Tesla?

Tesla begon ooit als een soort premium autofabrikant met sportwagens (de Tesla Roadster) en later luxe sportsedans (feitelijk een hatchback, maar dat terzijde). Daar kwam later een ‘SUV’ (meer een MPV, maar dat ook terzijde) bij. De Model S en Model X zijn nu ongeveer 3% van de modellen die Tesla maakt. Aangezien de productie van de Cybertruck enorm traag op gang komt, is 97% procent van de Tesla’s zijn Model 3 of Model Y.

En ondanks dat dat zeker puike auto’s zijn (de nieuwe Model 3 die we op de IAA 2023 zagen is veelbelovend), is het wel duidelijk dat Tesla meer de kant heeft gekozen van de budgethoek. Ga maar na: simpele interieurs, af en toe wat rudimentaire afwerking, minimale keuze in configuratie en een bijzonder laag prijsniveau. De Model 3 is er vanaf 43 mille en dat is gezien het gebodene een topdeal. Het zijn bijna Zuid-Koreaanse tot Chinese praktijken.

Dikste Tesla bijna even duur als goedkoopste Taycan

Het verschil met de Model S en Model X is nu wel heel erg groot geworden. Vandaar dat Tesla de prijzen heeft aangepast. Lees: zeer flink verlaagd. Dit zorgt ervoor dat de duurste Model S in sommige landen nu goedkoper is dan de goedkoopste Porsche Taycan!

Dus in de ene hoek heb je een kale instapper met nauwelijks voldoende power om zichzelf voort te bewegen en een Polo GTI voor te blijven, anderzijds heb je een auto waarmee je supercars voor schut kunt zetten. De prijs voor de Tesla Model S Plaid in Nederland is nu 109.000 euro en daarbij vroegen wij ons af: is dat en goede deal?

Want je krijgt voor dat geld een hele hoop auto. Drie elektromotoren die samen goed zijn voor 1.020 pk zorgen voor bizarre prestaties. Van 0-100 km/u katapulteren doe je in zo’n 2 seconden. Van 100 naar 200 duurt ongeveer 4 – 4,5 seconden en van 200 naar 300 schijnt in minder dan 9 seconden te kunnen. Dat is twee seconden sneller dan een McLaren 720S voor elkaar bokst. Hoe verhoudt een Tesla Model S Plaid zich tegen een Porsche Taycan? Toch een beetje de ‘aartsrivaal’ (ondanks dat het verschillende auto’s zijn).

De Porsche Taycan aan de andere kant is namelijk veel eenvoudiger. Zo heb je alleen premium achterwielaandrijving. De motor is goed voor 326 pk, wat in principe meer dan voldoende is in Nederland, ware het niet dat een Taycan alsnog twee ton weegt. Van 0-100 km/u spinten duurt een redelijke 5,4 seconden en de topsnelheid is 210 km/u. op zich prima, maar voor een auto van 96 mille een tikkeltje karig.

Wat kies jij?

In Nederland is de Model S Plaid ook flink goedkoper geworden. De auto kost nu 109.000 euro. Dus voor 10 mille in euro’s meer dan een Taycan heb je een Model S Plaid.

We moeten we nog ewel ventjes een olifant in de kamer aanwijzen: de Taycan is standaard echt crimineel kaal uitgerust. Zoals @wouter zei: je moet eerst echt 20K aan opties selecteren voordat je lekker kan configureren. De Model S heeft al een hele hoop standaard dat bij de Taycan een optie is.

Over uitrusting en de Model S gesproken: de Yoke is nu een optie van 1.000 euro. Tesla vindt geregeld dingen uit waar de mensheid op zit te wachten, maar met elke openbaring komt er ook een hersenscheet en net als de nodeloos complexe falcon doors was de Yoke een grapje.

Het was uiteindelijk minder verschrikkelijk dan je zou verwachten (het went zelfs een beetje), maar een gewoon stuur is simpelweg fijner. Ook anders is dat elke kleur nu standaard is: ook dat fraaie rood.

Kortom, de vraag is simpel: waar kies jij voor? De Model S Plaid met 1.020 pk of de Taycan met 326 pk? En welke kleur zou je dan kiezen voor de Porsche? Laat het weten, in de comments!