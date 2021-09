Audi S8 met 600 pk en handbak te koop

Deze Audi S8 met 600 pk is de coolste occasion van vandaag!

De Audi S8 is de coolste limousine uit de jaren ’90. There, I said it. Natuurlijk. De W140 van Mercedes was de meest indrukwekkende en de Jaguar XJR was de gaafste. Maar aan de pure understated cool van een S8 kan niets tippen. En nee, ook de BMW 7 Serie (E38) niet. Dat was voor te fantasierijke James Bondfilms en rare thrillers met Michael Douglas. De Audi S8 zat in Ronin en Analyze That, de twee beste films ooit gemaakt met Robert de Niro.

Uiteraard is dat voer voor een goede discussie daarover, maar voor nu gaan we kijken naar de coolste limousine uit de jaren ’90, de Audi S8 van de D2-generatie. Dankzij een Autoblog-lezer vonden we deze bijzondere Audi S8 occasion.

Model van na de facelift

Het is een model van na de facelift. Deze kun je herkennen aan de iets grotere koplampen, de chroomlijst aan de onderkant van de grille en de iets strakkere Avus-velgen. De auto is donkerblauw van kleur (Mingblauw) en ziet er keurig uit. Heel erg gaaf: het is een handbak! De Audi S8 werd in de meeste gevallen geleverd met een vijftraps automaat (van ZF), maar een handgeschakelde zesbak (van Getrag) was ook mogelijk. Dat kostte je dan nul gulden extra.

Maar het bijzondere aan dit exemplaar is de motor. Het is namelijk de V8 uit de RS6 uit 2002. Dat is óók een 4.2 V8, maar dan door Cosworth onder handen genomen. Deze levert normaal gesproken 450 pk en 560 Nm. In dit geval is de motor heel licht gekieteld, tot zo’n 600 pk en 830 Nm! Hoppatee, dat zijn al de betere waarden. Als je meer wil, is dat prima mogelijk.

Audi S8 met 600 pk en handbak!

We zijn benieuwd hoe de transmissie dat gaat houden. De automaat van de RS6 had behoorlijk wat moeite met vermogen en koppel van de motor, maar ook die handbakken hadden geen enorme marges voor meer. Er waren tuners als MTM die versterkte RS4 B7 bakken bouwden, en ja, ook voor de RS6. Wellicht dat hier een soortgelijke modificatie is uitgevoerd.











Het is een geweldig project om over te nemen voor 10 mille. Wat dat betreft is het jammer dat de verkopende partij er graag 18 mille voor wil hebben. Voor dat geld komt een originele RS6 (C5) of S8 (D2) al behoorlijk dicht in de buurt. De legende wil dat de verkoper met het surplus aan inkomsten een camera gaat kopen, zodat hij de foto’s niet hoeft te nemen met een Raboscanner. Overigens hoef je écht niet bang te zijn dat de verkoper ‘winst’ gaat maken. Een project als dit kost al gauw 50 mille als je niet heel erg handig bent. Dus in dat licht bezien toch een koopje, nietwaar? De Audi S8 met 600 pk advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan Steef voor de tip!

