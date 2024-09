M5-rijder stapt naar rechter na vervallen garantie door tuning

Volgende keer toch even de voorwaarden lezen?

Een nieuwe auto kopen betekent genieten van enkele jaren fabrieksgarantie. Wel zo lekker, als toch wat mis is met de auto lost de dealer het meestal voor je op. Een nadeel is dat je in principe niets aan je auto mag doen. Als in, de ECU kietelen, een andere turbo monteren. Dat soort ongein.

Tuning en fabrieksgarantie

Het modificeren van een auto is steeds normaler geworden. Je bent allang niet meer een sjonnie met een vleugel op je Opel Astra. Denk aan de opkomst van gerenommeerde merken zoals een Akrapovič of een Eventuri, merken die in sommige gevallen ook samenwerken met autofabrikanten.

Dat betekent niet dat je een vrijbrief hebt om zomaar onderdelen onder je auto te schroeven. Mits je de fabrieksgarantie wil behouden. Die boodschap kwam hard aan bij de eigenaar van een nieuwe BMW M5.

De M5-rijder was niet tevreden over het geluid van zijn auto. Herkenbaar voor een ieder die een moderne (sport)auto koopt. Door het OPF-filter zijn auto’s een stuk stiller geworden. Shoppen voor een aftermarket uitlaat is dan geen gek idee. Dat is precies wat de M5-rijder heeft gedaan.

Op eigen initiatief heeft deze meneer een nieuwe uitlaat gemonteerd met een diffuser. Er ontstond een storingsmelding van het motormanagementsysteem en deze werd weggeschreven middels een aanpassing. Daarna begon het gezeur, voor hem.

De BMW-dealer was van mening dat de auto niet langer in aanmerking kwam voor de fabrieksgarantie. Omdat er geknoeid is met de software en vanwege het aftermarket onderdeel. Valt wat voor te zeggen natuurlijk. De M5-eigenaar besloot toen de originele uitlaat en diffuser weer te monteren. Blijkbaar was hij er helemaal klaar mee, want hij zette ook de M5 te koop.

Daarna ging hij verhaal halen bij de leverancier van het uitlaatsysteem. Hij wilde een schadevergoeding van 15.000 euro vanwege de waardevermindering door het vervallen van de fabrieksgarantie. De leverancier bedankte natuurlijk vriendelijk en ging niet de gevolgen dragen door de keuze van de eigenaar.

De M5-rijder stapte vervolgens naar de kantonrechter. Hier werd hij in het ongelijk gesteld. Vervolgens stapte de man naar het gerechtshof. Ook daar kreeg hij ongelijk.

Moraal van het verhaal? Neem altijd eerst contact op met je lokale dealer als je een aanpassing overweegt aan je nieuwe auto. Vraag of dit invloed heeft op de fabrieksgarantie. Als de dealer akkoord is laat je dat vervolgens op papier zetten, zodat je achteraf nooit juridisch gezeik hebt. Of je neemt genoegen met het vervallen van de fabrieksgarantie, dat kan natuurlijk ook. (via aftersalesmagazine)