Met deze Ferrari van 16.000 euro mag je niet spelen

Sommige dingen zijn om mee te spelen, sommige dingen om naar te kijken.

Als kleine jongen of meisje met je autootjes over de verkeersmat razen. Misschien had jij ook wel als kind een setje auto’s om mee te spelen en mooie schaalmodellen om naar te kijken. Het was een soort van verboden om met de schaalmodellen te spelen. Ook al konden de wieltjes rijden en de deuren open.

Ferrari 12Cilindri schaalmodel

Dat komt in mij naar boven bij het zien van deze Ferrari 12Cilindri. Dit is geen auto voor op je verkeersmat, dit is geen echte 12Cilindri, dit is een schaalmodel! Van de eindbazen van Amalgam. Het Britse bedrijf dat schaalmodellen bouwen tot een kunst heeft verheven.

Serieus, op een afstandje lijkt het net of je naar een echte Ferrari zit te kijken. Op de foto’s dan. In het echt is het lastig instappen met een schaal van 1 op 8. De 12Cilindri is de nieuwste Ferrari van de Amalgam collectie. Er worden er slechts 199 van gemaakt en het merk vangt graag 16.600 euro voor de auto. Je mag ook in termijnen betalen van 4.150 euro per maand. Wel zo schappelijk.

De Ferrari 12Cilindri 1:8 schaalmodel zal gemaakt worden in een oplage van 199 stuks. De klanten mogen zelf, net als bij een echte Ferrari, de specificatie bepalen. Hoe vet is dat! De kleur is exact hetzelfde materiaal dat Ferrari zelf gebruikt voor de lak op de echte auto’s.

Het “yo dawg” gehalte is lekker hoog, want er komt een limited edition bovenop de limited edition. Deze extra gelimiteerde variant herken aan je kleur Rosso Imola met een Blu Sterling interieur.

Elke auto is met de hand vervaardigd. Er komt een machine aan te pas. Amalgam zegt 3.000 uren nodig te hebben gehad om dit model te ontwikkelen. Per auto is het bedrijf meer dan 300 uur zoet om deze in elkaar te zetten. Je ziet het er niet aan af, maar het merk zegt dat een auto bestaat uit duizenden kleine componenten die het tot één geheel maakt. Liever wat anders? Ze hebben ook een SF90XX, of een Senna of een Aston Martin DB5. Keuze zat!