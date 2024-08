Nieuwe Golf R kost 82K, wat koop je nog meer voor dat geld?

Is die prijs van de nieuwe Golf R echt wel zo hoog?

Ja, dat was natuurlijk even schrikken vanmorgen. Ja, we weten wel dat alles duurder wordt, (behalve je aandelen vanmorgen..), maar dit is toch wel weer letterlijk Next level.

De prijs van de nieuwe Volkswagen Golf R is namelijk bekend gemaakt en die is behoorlijk stevig. De heren van Pon in Leusden hebben er een vanafprijs van € 81.990 op geplakt. Klein lichtpuntje is dat het @rubenpriest vanmorgen in de configurator niet is gelukt om die prijs boven de ton te krijgen: € 93.858, duurder kan het nu even niet.

Maar het blijft een bizar bedrag natuurlijk voor een Golf. Zeker als je bedenkt dat bij de vorige generatie Golf R, er een prijskaartje van circa € 65.000 aan de ultieme Golf hing. Tijden veranderen!

Maar ook de concurrentie heeft qua prijzen niet stilgezeten. Want we doken even in de prijslijsten om te zien wat je voor die ruime 80.000 euro nog meer kunt kopen.

De logische Volkswagen Golf R concurrenten

Ja, kom maar door met de BMW M135 xDrive en de Audi S3 en de Mercedes A35 4 Matic en durven we het zeggen, de Hyundai Ioniq5N. Nou kijk en huiver!

M135 xDrive: vanaf € 75.962

S3 Sportback: vanaf € 83.572

A35 4 Matic: vanaf € 90.278

Ioniq5N: vanaf € 73.995

Er valt dus ook qua prijzen wel iets te kiezen in dit segment. Vooral de Mercedes lijkt erg duur in vergelijking met zijn concurrenten.

Maar wat als we onze blik iets verbreden

Inclusiviteit is helemaal in, dus we mogen best een keertje onze oogkleppen afzetten. Wat als we nou eens die € 82.000 niet perse stuk willen slaan op een 5 deurs met 4 wielaandrijving, welke opties zijn er dan wanneer je op zoek gaat naar een sportieve auto met minimaal 300pk?

Ford daar hoeven we niet te shoppen, want de Focus ST-X (280pk) haalt die 300pk niet. Bij BMW moet je zowel bij de 2 serie, de 3 serie of de Z4 al gaan kijken naar de 240/340/m40 en die zijn allemaal boven de 90.000 euro.

Bij Toyota denk je dan de dure GR Yaris aan te vinken, maar die heeft ‘slechts’ 280 pk. De vanafprijs ligt wel erg dicht in de buurt bij die van de Golf R, namelijk vanaf € 81.795. Ook de Supra (vanaf 258pk) redt het niet qua vermogen.

Ook bij Renault, Alpine, Stellantis hoeven we niet te gaan shoppen voor een benzineauto met meer dan 300pk met dit budget.

Is de conclusie dan niet gewoon dat de BMW M135 xDrive de prijspakker is in dit vreemde segment en dat de Golf R prijs ten opzichte van zijn concurrenten helemaal niet zo gek is? Meer zien van de BMW 1 Serie kan hier.