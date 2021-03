Ambtenaren in Groningen gaan aan de Toyota Mirai - Autoblog.nl

Dikke kans dat je de Toyota Mirai met regelmaat ziet rijden als je of rondom Groningen bent. Het voertuig krijgt de functie als dienstauto.

Als overheid moet je natuurlijk het goede voorbeeld geven. Practice what you preach, afijn je kent het wel. De gemeente Groningen ziet wel toekomst in waterstof en heeft gekozen om de Toyota Mirai in gebruik te nemen als dienstauto. De burgermeester en wethouders van de stad zullen zich gaan vervoeren per deze waterstofauto.

Groningen pakt meteen een primeur, want ze zijn de eerste die met het nieuwe model gaan rijden. Verwacht overigens niet meteen een vloot aan Mirai’s gaat zien in de stad. Dat zou immers een flinke kostenpost zijn. Nee, het gaat hier om één Mirai die de ambtenaren met elkaar zullen moeten gaan delen. Bovendien gaat het om een proef van drie maanden. Daarna kijkt de gemeente of ze overgaan tot een daadwerkelijke aanschaf van de auto.

Toyota Mirai, Groningen en waterstof

Niet alleen in Groningen kun je de Mirai tegen het lijf lopen. Het voertuig zal ingezet worden voor werkafspraken in het hele land. Groningen is al langer bekend met waterstof. Voor de gemeente is dit het vijftiende voertuig in het wagenpark dat gebruik maakt van deze aandrijflijn. In tegenstelling tot de Mirai, zijn de overige waterstof auto’s geen personenauto’s. Het gaat hier om veeg- en vuilniswagens die op waterstof rijden. Het wagenpark met waterstof auto’s gaat dit jaar flink uitgebreid worden in Groningen. Aan het einde van 2021 is het de bedoeling dat er 40 voertuigen op waterstof rijden.