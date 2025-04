Grachtengordel parel voor de echte autoliefhebber

Zo zie je ze zelden. Een grote garage in de grachtengordel met een modern interieur.

Opknappertje? Nee, dit pand uit 1933 is al helemaal instapklaar. Wat het echt bijzonder maakt is de ruimte voor je auto. Woonruimte is overated, meer ruimte voor de auto is wat je moet willen. Zeker in Amsterdam, waar de auto is uitgegroeid tot de grote boze vijand.

Garage in de grachtengordel

De woning in de Kerkstraat. Dat is tussen de grachtjes, koffietentjes en elektrische bakfietsen. De ruimte voor auto’s is geen toevalligheid. Dit betrof een voormalige garage en daar is ’toevallig’ een woonhuis van gemaakt. Kudo’s voor de huidige bewoners om de garage in ere te laten. En dus is er fatsoenlijk plek voor je voiture.

De volwaardige inpandige garage kan meerdere auto’s kwijt. Als je een beetje kunt parkeren moet drie wel lukken. Inclusief automatische deuren, want je bent geen pauper.

Het interieur is ontworpen door architect Ellen Sander. We hebben het immers nog steeds over een grachtenpand. Eikenhout, wijnklimaatkast, Quooker. Het zit er allemaal in. Dat laatste is overigens niet bijzonder. Elk gerenoveerd rijtjeshuis heeft inmiddels zo’n kraan waar jij je klauwen aan kunt branden.

Er is gekozen voor heel veel glas. Dat maakt het zo gaaf. Vanuit de keuken kun je zo kijke naar je auto’s. Dat is misschien heel gebruikelijk in een luxe villa in het Gooi, maar in hartje Amsterdam zie je dit nauwelijks. Gelukkig, er bestaan nog autoliefhebbers in de hoofdstad.

In dit geval staat er een prachtige Benz in de ruimte. Met het kontje naar achter. Gelukkig maar, want als je deze start wil je die uitlaatgassen niet in de keuken hebben. Dan geef je de macaroni vanavond toch een gekke bijsmaak.

Het zal geen verrassing zijn dat woonruimte in de grachtengordel prijzig is. Helemaal als zo’n architect zich ermee bemoeid heeft. Het huis staat te koop voor 3,25 miljoen euro. Amsterdam he.