Maak de blits op de taxistandplaats met deze ‘verse’ Benz

Ja, héél erg cliché. Maar zoals wel vaker met cliché's, klopt het wel.

Laatst had ik het genoegen om in een Mercedes-Benz S-Klasse te mogen plaats nemen. Ja, het was een taxi. Op de achterbank zittende, vroeg ik mij af: waarom zou je in hemelsnaam een nieuwe kopen?

De S-Klasse van de vorige generatie, W221 onder intimi, was geenszins een verouderde auto. Integendeel, die auto oogt nog bijzonder vers. Een beetje fris exemplaar kost tegenwoordig de wereld niet meer, voor 15 tot 20 mille heb je echt een prima S-Klasse waar je, mits je ‘m goed onderhoudt, nog jarenlang plezier van kan beleven.

Een van die bedrijven die dat ook zo zien, is het Duitse Lorinser. Zij hebben zeer veel ervaring met Mercedessen. We kennen Lorinser als Mercedes tuner, maar ze zijn ook Mercedes-benz dealer én garage. Kortom, die weten wel waar ze mee bezig zijn. Bij Lorinser zien ze dat er nog een hele hoop W221’s in omloop zijn. Kortom, om een beetje unieker te zijn dan die andere S-Klasse eigenaren, heeft Lorinser wat nieuwe spulletjes in de aanbieding.

Het begint met de kenmerkende Lorinser-velgen, de zogenaamde ‘RS 8’-wielen. Dat zijn de turbine-achtige velgen die kenmerkend zijn voor Lorinser. Je kan ze bestellen tot 21″ groot. Ook is er een bodykit leverbaar voor 4.765 euro. Voor dat geld krijg je een andere voorbumper, sideskirts en achterbumper. Je kan het geheel aankleden met extra spoilertjes, dakspoiler, chromen grille, sportuitlaat, diffuser en ‘exciting details’. Geen idee wat ze daarmee bedoelen, maar het is ongetwijfeld spannend.

Uiteraard is het mogelijk zelf te bepalen welk onderdeel je wel of niet wil hebben. Dus als je alleen de voorbumper wil hebben, kan dat ook. Om de wegligging te verbeteren, kunnen ze het ABC of AIRMATIC-systeem voor je aanpassen. Voor slechts 400 euro staat jouw nieuwe oude S-Klasse dichter bij het asfalt.

Al die extra verfraaiingen moeten natuurlijk wel bijgestaan worden oor een motorische upgrade. Alle diesels en de benzinemotoren met turbocompressor kunnen voorzien worden van een motorkuurtje:

S250 CDI (240 pk / 585 Nm)

S320 CDI (265 pk / 605 Nm

S350 BlueTec (300 pk / 700 Nm)

S 350 CDI (265 pk / 605 Nm)

S420 CDI (344 pk / 800 Nm)

S 500 CGI (485 pk / 800 Nm)

S63 AMG (604 pk / 950 Nm)

S63 AMG Performance (631 pk / 1.050 Nm)

Alle onderdelen zijn per direct leverbaar.