“Verstappen is nu nog beter dan Leclerc”

De zin komt ons bekend voor. Ditmaal niet van een 'interviewer' met een oranje microfoon, maar afkomstig van een persoon die er daadwerkelijk verstand van heeft.

Hoewel Lewis Hamilton alsnog de wereldkampioenschappen aan elkaar rijgt, kunnen we zeer hoopvol zijn over de toekomst. Ondanks het feit dat ze piepjong zijn, barst de nieuwe aanwas in de Formule 1 van het talent.

Twee namen die vooralsnog er bovenuit steken zijn die van Max Verstappen en Charles Leclerc. Nu is dat vrij logisch, ze zijn jong én rijden nu al bij een topteam. Maar wie is er nu eigenlijk beter? Het Italiaanse Autosprint vroeg dat aan Formule 1 Coryfee Gerhard Berger. In het verleden reed Berger voor teams als ATS, Arrows, Benneton, McLaren en Ferrari.

In die 14 jaar stond hij 48 keer op het podium, waarvan 10 keer op de hoogste trede. In zijn carrière behaalde hij 385 punten. Let wel, in die tijd kreeg je pas punten van af P6. De beste man was dus zeker geen Plätzchenbäcker.

Hamilton is een iets ander geval, hij presteert nog een niveautje beter. Maar Verstappen en Leclerc zijn voor nu de toekomst. Ferrari heeft van de beste rijders voor het veld voor de komende jaren.

Daarmee steekt hij een klein beetje naar Ferrari en Vettel. Al vroeg in het seizoen had Berger kritiek op zijn oude werkgever, vanwege het feit dat ze Vettel onterecht voorrang gaven ten opzichte van Leclerc. Zeker omdat op de baan Leclerc duidelijk sneller was en is. Op de vraag hoe Leclerc en Verstappen zich tot elkaar verhouden, antwoordt de Oostenrijker als volgt:

Verstappen presteert de laatste tijd op een enorm hoog niveau. Zijn aandeel is enorm. Leclerc heeft Formule 3 én Formule 2 gereden. Verstappen stapte vanuit de Formule 3 over naar Toro Rosso. In de F3 hebben ze beide voor Van Amersfoort Racing gereden.

Op de vraag wie er dan nu toch écht beter is, komt eindelijk het hoge woord eruit:

De verschillen tussen Verstappen en Leclerc zijn niet zo groot. Maar op dit moment is Verstappen beter dan Leclerc.

Om met Kees Jansma te spreken: waarvan akte.