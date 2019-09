Porsche heeft troef om Tesla te vermorzelen

Wat zijn dit soort prestigestrijdjes toch leuk!

Het gespreksonderwerp bij veel watertappen, cappuccinohoeken en koffietafels is toch wel de strijd tussen Porsche en Tesla. De twee zijn verwikkeld in een heuse prestigestrijd.

Zonder ook maar één reclamecampagne op te zetten weet Tesla de aandacht op zich te vestigen. Juist in de week dat de Porsche Taycan voor het eerst live is te zien op de IAA in Frankfurt (ga erheen, de worst is er verrukkelijk), is Tesla bezig om het record even scherper te stellen.

Tesla Model S ‘P100T’

De Model S die dat moet gaan doen, staat nog niet in de showrooms. Er doen de meest wilde verhalen de ronde. Zo zou deze Model S drie motoren aan boord hebben richting de 1.000 pk leveren. Dat laatste nemen we met een korreltje zout. Volgens diverse bronnen rondom de Nordschleife is het een gedane zaak. Tesla zou 20 seconden sneller zijn op het meer dan 20 kilometer lange circuit.

Taycan Turbo

Eind goed al goed? Tuurlijk niet. Duitsers blijven Duitsers en veel Duitser dan Porsche word het niet. Want het record van de Porsche Taycan werd gezet met een standaard Taycan Turbo, niet de sterkere en snellere Taycan Turbo S. Dat bevestigt Stefan Weckbach. Hij is vice-president van het Taycan productlijn, dus hij weet waarover hij spreekt. Aan het Amerikaanse Car & Driver geeft hij aan dat er is gereden met de gewone Taycan Turbo.

Verschillen

Het verschil tussen de Taycan Turbo en Taycan Turbo S lijkt in eerste instantie redelijk groot. De Taycan Turbo levert namelijk 680 pk en de Taycan Turbo S schopt het tot 761 pk. Toch, op een circuit moet dat een groot verschil kunnen maken. Wellicht is het beter te kijken naar de andere hardware. Zo heeft de Taycan Turbo S standaard keramische remschijven, die de gewone Taycan Turbo moet ontberen.

Slechts 625 pk

Die remmen zouden voor een groter verschil kunnen zorgen dan de motor. Niet alleen omdat de Taycan Turbo zwaarder is dan een Cayenne Turbo, maar vooral omdat die extra paarden maar heel even leverbaar zijn. Volgens Car & Driver leveren beide Taycan slechts 2,5 seconden hun topvermogen. Daarna is het maximum vermogen voor beide modellen exact gelijk: 625 pk.