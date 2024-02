Maak de nieuwe M2 helemaal af voor 16 mille

Het vergt even een investering, maar dan heb je wel een M2 die écht dik is.

Presenteert BMW eindelijk weer een M-model met een normale grille, is het nog niet goed. Ook de nieuwe M2 bleek een polariserende auto te zijn. Toch is het design nog wel te ‘redden’, zoals we al eerder concludeerden. Wat deze auto nodig heeft is een dikke bodykit. Dan komt het LEGO-design opeens een stuk beter tot zijn recht.

Met het ontwerpen van een bodykit kan er ook een hoop mis gaan, maar bij Vorsteiner weten ze wat ze doen. Deze Amerikaanse tuner heeft een bodykit ontworpen die heel mooi aansluit op het design. Sterker nog: we durven zelfs te beweren dat het design erop vooruit gaat.

De achterste wielkasten zijn overigens gewoon standaard, want die zijn af fabriek al enorm uitgeklopt. Vorsteiner heeft daarom alleen de voorste wielkasten aangepast. Verder bestaat de kit uit een motorkap met extra luchtinlaten, een splitter, een diffuser en een ducktail. Eventueel kun je ook voor een losse spoiler kiezen, maar wij zouden het wel weten.

Vorsteiner heeft ook een uitgebreid assortiment aan velgen voor de nieuwe BMW M2. Hier op de foto’s zie je de Flow Forged VFX-002-velgen, die nog relatief goedkoop zijn. Maar je kunt het zo gek maken als je wil, tot aan peperdure driedelige velgen toe.

De onderdelen zijn meteen te bestellen in de webshop van Vorsteiner, dus we kunnen ook vertellen wat dit allemaal moet kosten. Voor de bodykit zelf – die volledig uit carbon bestaat – ben je omgerekend €16.399 kwijt, exclusief verzending en montage.

Wil je nog een setje Vorsteiner-velgen erbij? Dan ben je minstens €2.542 kwijt, maar als je wil kun je ook €18.550 stukslaan op een setje driedelige gesmede velgen. Dat alles komt dus bovenop de vanafprijs, die €121.484 bedraagt in Nederland.