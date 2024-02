F1 Seizoen 2024: alles dat je moet weten!

We hebben al het nieuws, nieuwe regels, wijzigingen en kalender in één overzicht staan. Check hier ALLES dat je moet weten over het F1 seizoen 2024!

Het nieuwe seizoen komt er weer aan! Eindelijk! Na de seizoensfinale in 2023 – niet geheel verrassend gewonnen door Max Verstappen – smachten we naar een nieuw jaar vol spanning, sensatie en actie.

Dat gaat nog nog wel een dingetje worden, want als je snel kijkt naar de inschrijvingen voor volgend jaar, dan verandert er niet heel erg veel. En ook het technische reglement lijkt nauwelijks anders te worden. En toch zijn er een hele hoop veranderingen ten opzichte van vorig jaar. In dit artikel lees je alles over het F1 seizoen 2024 dat je moet weten!

Technische veranderingen voor F1 seizoen 2024

Er zijn nauwelijks veranderingen in het reglement ten opzichte van vorig jaar. Dus de teams kunnen verder met waar ze mee bezig waren. Dat wil overigens niet zeggen dat er totaal niets anders zal zijn.

Spatlappen?

Met de F1-auto’s van tegenwoordig is het heel erg lastig rijden in de regen. De hoeveelheid opspattend water is immens. Daarom gaan ze testen met speciale wielkappen die ervoor moeten zorgen dat er minder water opspat. Ze gaan dus niet gebruikt worden tijdens de races.

Airco!

De opwarming van de aarde is ook iets wat de Formule 1 parten speelt. In sommige gevallen wordt het wel erg heet als ze racen in het Midden-Oosten. Vanaf dit seizoen is het mogelijk om de coureur te voorzien van frisse rijwind. Er zit een luchtinlaat bovenop (de Driver Cooling Scoop), vlak achter de voorwielen. Hier komt koude lucht naar binnen en zo kunnen de coureurs voorzien worden van een koele bries.

Banden

Qua banden is er overigens best wel wat nieuws voor dit seizoen. Niet zozeer de compounds, dan wel de beschikbare banden. Weet je nog dat de F1 ineens groen wilde doen door minder bandensets mee te nemen? Nou, die pilot bleek niet succesvol. Het komende seizoen kunnen de coureurs elk weekend gewoon weer 13 setjes banden opgummen.

Bandenwarmers

Bandenwarmers: gewoon toegestaan. Men was bezig om de bandenwarmers te verbieden, maar dat is tot op niets uitgelopen. Het idee voor een compleet verbod in 2026 is ook van de baan.

Compounds

We gaan nog eventjes door met de banden en wel de beschikbare compounds. Er zijn er nu vijf: C1, C2, C3, C4 en C5. De ‘C0’-band waarmee men testte, die is er niet meer. Die band gaat er ook niet komen. De C0 was eigenlijk de oude C1 en de nieuwe C1 is ietsje zachter.

Bodem

Er zijn wat kleine wijzigingen omtrent de bodem.

Reglementennieuws F1 seizoen 2024

Motoren

Vanwege het enorm lange seizoen, mogen coureurs nu vier motoren gebruiken in plaats van drie, voordat er gridstraffen uitgedeeld worden.

DRS

In technisch opzicht verandert er niets aan het DRS, maar wel aan hoe je ‘m gebruikt. Dit seizoen mag je ‘m namelijk al na 1 ronde na de start, herstart of rode vlag start gebruiken in plaats van twee ronden.

Boetes worden hoger!

Ook bij de F1 hebben ze de boetes aangepast. De maximumboete die de stewards konden opleggen was 250.000 euro. Dat is verviervoudigd naar 1.000.000 euro.

In beroep gaan

Het is nog altijd mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraken van de wedstrijdleiding. De periode om beroep aan te tekenen is verkort van 14 naar 4 dagen. Op deze manier moeten teams sneller handelen. Dat is prettig voor de kijker, want anders is de uitspraak spannender dan de races zelf. Ook moeten teams nu een flink betalen om in beroep te gaan. Dit om te voorkomen dat teams op de gok dingen gaan aanvechten.

Teamnieuws F1 seizoen 2024

Oracle Red Bull Racing

Bij Red Bull proberen ze hun titel te verdedigen. Dat gaan ze doen met de bekende coureurs van vorig jaar. We hebben nu nog niet zoveel gehoord over de titelaspiraties van Sergio Pérez. Neuh, bij Red Bull spelen er andere dingen. Christian Horner ligt hevig onder vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag naar een vrouwelijke werknemer.

Sinds de nieuwe baas (Olivier Mintzlaff) de leiding heeft na het overlijden van Dietrich Mateschitz, gaat de bezem een beetje door de organisatie. Dit kan – en zal – effect hebben op de teamprestaties. Verstappen verkeerde vorig jaar in blakende vorm de RB19 was een absolute raket. Als ze die lijn weten vast te houden, zijn ze nog altijd topfavorieten. Daar verandert digitale viespeukerij van de teambaas niets aan.

Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Voor team van Mercedes wordt het een heel bijzonder jaar. Lewis Hamilton heeft aangegeven over te stappen naar Ferrari. Iedereen maakt gekscherend die opmerking dat de successen van Hamilton aan Mercedes te danken zijn, maar andersom is het ook zo natuurlijk. Hamilton is bijzonder consistent en nog altijd bloedsnel.

Dit jaar zal echt erop of onder worden voor Mercedes, dat nu al twee jaar de weg naar boven aan het zoeken is. Hier zal dus vooral de vraag gaan worden hoe ze Hamilton in hemelsnaam kunnen vervangen. George Russell staat dus een zware taak te wachten.

Scuderia Ferrari

Als Hamilton naar de Scuderia Ferrari gaat, moet er daar iemand weg en dat is niemand minder dan Carlos Sainz Jr. De Spanjaard was vorig jaar succesvoller dan de oogappel van de Scuderia (Charles Leclerc), maar dat mocht niet baten.

Voor Frederic Vasseur is het zaak dit goed te managen. Sowieso, het gaat zijn tweede jaar worden bij het team waar het vaak misging in het management, die auto’s waren best oké. Zeker in 2018 en 2022 zat er veel meer in dan dat eruit kwam.

McLaren F1 Team

De grote belofte van 2024 moet toch wel McLaren zijn. Het team heeft twee uitstekende coureurs (misschien wel het beste rijdersduo van de grid) met enorm veel potentie. Vorig jaar zette het team uit Woking een paar reuzenstappen.

Zulke stappen kunnen we dit jaar niet verwachten, maar als ze de kwalificatiesnelheid kunnen behouden en zorgen dat het verval tijdens de race niet zo groot is, komen ze dicht in de buurt van de top. Dan is het aan Lando Norris en Oscar Piastri om ook die posities te verzilveren, iets wat tot op heden niet altijd lukte. Zak Brown is nog altijd de grote CEO, Andrea Stella de teambaas.

Stake F1 Team Kick Sauber

We zijn écht benieuwd hoe iedereen die naam uit gaat spreken. Onze inschatting: Sauber. Dit is natuurlijk het oude team van Alfa Romeo met en nieuwe naam, zoals het voor de sponsordeal ook al het geval was.

Vorig jaar waren ze een beetje kleurloos, dit jaar gaan ze verder met Zhou Guanyu en Valtteri Bottas dus waarschijnlijk vinden ze het allemaal wel prima. Achter de schermen speelt er veel meer, want Sauber en Audi zijn vanaf 2026 een item. Dus de focus zal ietsje meer daar naartoe gaan.

Williams Racing

Bij Williams zien we een constante groei sinds het extreem diepe dal van 2019. Vorig jaar kwam James Vowles de toko runnen en hij doet dat vooralsnog uitstekend. Ook Alexander Albon presteert boven verwachting.

Logan Sargeant mag nog een jaartje aanblijven om te kijken of hij de stijgende lijn van het einde van zijn seizoen doorzet. Nieuw talent is lastig te krijgen op dit moment. Daarnaast hebben coureurs tegenwoordig erg weinig tijd om te wennen aan het niveau.

Visa Cash App RB F1 Team

Nog meer dan bij Sauber vragen we ons af hoe dit team genoemd gaat worden. Je zegt toch ook niet Rabo Wereldpas RaboScanner Hockey Dames Baarrrrn. Ofzo.

Met Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo hebben ze een heel bijzonder rijdersduo. Het zal ongetwijfeld lijden tot hilarische promotiefilmpjes. Bijzonder, naast die maffe naamswijziging, is dat Franz Tost weg is.

Moneygramm Haas F1 Team

Bij Haas is de grote verandering de teambaas. Ze hebben Günther Steiner ontslagen! Steiner wilde daadwerkelijk van het team iets maken, terwijl eigenaar Gene Haas het wil prima vindt. Toen Haas begon, was het een miljoenenverslindende operatie, nu heb je goud in handen met een F1-team.

Ayao Kamatsu is de nieuwe teambaas. Mocht je hem niet kennen, hij was al jarenlang actief bij Haas als de technische man van het team. Overigens is Simone Resta ook weg bij Haas. Qua coureurs kan het team uit Banbury rekenen op Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Twee coureurs die gepokt en gemazeld zijn.

BWT Alpine F1 Team

Net als Ferrari is Alpine F1 Team een team waar het potentieel niet helemaal uitkomt door de politieke spelletjes op de achtergrond. Voor een fabrieksteam presteren ze al jaren onder de maat, hoewel ze samen met Ferrari het enige team zijn dat hun auto’s én motoren ontwikkelt.

Het Franse team heeft een Franse baas (Bruno Famin) en twee Franse coureurs (Pierre Gasly en Esteban Ocon). Pat Fry is nu weg (naar Williams), terwijl Alpine halverwege het jaar al Olav Szafnauer en Alan Permane weg werden gestuurd.

Aston Martin Aramco F1 Team

Iedereen vond het geweldig dat Aston Martin het ineens zo goed deed. Fernando Alonso wist in de eerste zes races zes maal het podium te halen. Dit jaar verandert er niet heel erg veel.

Het is het op één na laatste jaar dat ze met Mercedes-motoren rijden. Daarna gaat Aston Martin werken met Honda. Lance Stroll mag ook mee doen, maar niemand heeft een idee op basis waarvan (oh, jawel).

Kalendernieuws F1 seizoen 2024

Grands Prix:

Er zijn veel mutaties op de kalender ten opzichte van het jaar ervoor. Ten eerste het aantal: er zijn nu 24 races! Een absoluut record. De GP van Australië is nu in maart met daaropvolgend de GP van Japan. Waarschijnlijk ook in verband met het reizen. De GP van Azerbeidzjan is verplaatst en vindt plaats ná de zomervakantie.

De GP van China keert terug nadat Covid-19 roet in het eten gooide. Dan de GP van Rusland: die stond oorspronkelijk op de planning voor 2024, maar die ‘speciale militaire operatie’ van de engnek uit Rusland zorgt ervoor dat dat niet doorgaat. De GP van Emilio Romagna keert ook weer terug. Die zou vorig jaar plaats gevonden hebben, maar ging wegens een enorme vloed niet door.

Sprintraces:

Het format met de sprintraces keert terug en wederom voor zes weekenden. Die zullen dit jaar anders verlopen dan vorig jaar. Op vrijdag beginnen we met een vrije training en vervolgens de Sprint Shootout (de kwalificatie voor de sprint die ze niet sprintkwalificatie noemen). Dan beginnen we op zaterdag met de Sprint en is er in de middag een kwalificatie. De race zal gewoon op zondag plaatsvinden.

De GP van China heeft ‘m voor het eerst, evenals de GP van Miami. Oostenrijk mag het voor een derde keer organiseren en Brazilië voor de vierde keer. Ook in Austin en Qatar is er een sprintrace. Het is wel jammer dat die sprintraces ook zo dicht op het einde zitten. Het is een leuke gimmick, maar wereldkampioen worden na een sprintrace is net zoiets als een menu bij een sterrenzaak waarbij eigenlijk alleen het voorgerecht de moeite was.

Racen op zaterdag!

De GP van Bahrein en GP van Saudi-Arabië beginnen op donderdag. Op zaterdag is dan de hoofdrace. Op 10 maart begint de ramadan en zo kan iedereen het feestje meevieren.

Kalender F1 seizoen 2024

De complete F1 kalender 2024 kun je hier hieronder bekijken: