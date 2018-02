Maak je innerlijke @sacha los met deze SL55 AMG

VROAAAAAAAAAAAAB.

Mercedes levert nog steeds dikke V8-en in de meeste van haar AMG-modellen, maar ze zijn al wat minder dik dan vroegah. Zelfs de nieuwe G63 AMG moet het doen met een unit van slechts 4.0 liter groot. Wat dat betreft waren dingen vroeger echt gewoon beter. Toen was er bijvoorbeeld de SL55 AMG met 5.4 liter grote M113 onder de kap. Inclusief compressor leverde dit blok (in de SL) aanvankelijk 476 en later 500 pk. De motor kon overigens best nog wat meer hebben, zo bewees de Mercedes SLR McLaren met ruim 600 pk enkele jaren later.

Met de SL55 AMG en de andere modellen die uitgerust waren met hetzelfde blok, balde Mercedes ook voor het eerst weer eens een serieuze vuist in de richting van BMW waar het ging om sportieve pretenties. Tenminste, op papier zaten de AMG’s in de buurt van (of boven) de M-producten uit Beieren. Qua karakter waren de twee kemphanen echter compleet verschillend. BMW zette in die tijd nog in op hoogtoerige atmosferische juweeltjes, terwijl AMG oneerbiedig gezegd een productieblok uit de schappen trok en daar een joekelgrote blazer op plaatste.

Ondanks dat wellicht wat minder exotische technieken onder de kap, paste het resultaat perfect bij het concept ‘snelle Mercedes’. De krachtbron was een absolute mokerhamer met enorm veel koppel bij lage toerentallen. Ideaal om, gekoppeld aan een ouderwetse automaat, in recordtempo de Autobahn onveilig mee te maken. Om dit punt te illustreren: toen Mercedes het enkele jaren later verstandig achtte ook met zo’n hoogtoerig atmosferisch blok te komen, was de SL daarmee trager dan zijn voorganger.

Daarbij was er nog een extra bonus: het geluid van de V8 met supercharger was fenomenaal. Als je de toerenteller naar de 9.000 6.000 toeren per minuut joeg, werd je beloond met een machtig mooie combinatie van gebulder en gehuil. Tuurlijk waren er eerder al legendarische AMG’s op de markt verschenen, maar dit was de geboorte van de echte AMG-sound. Of in ieder geval wat we daar nu onder verstaan. Geen wonder dus dat Steve Jobs, Jeremy Clarkson en @sacha overstag gingen.

Inmiddels is dat mooie geluid echter een klein beetje verstild. Nieuwe AMG’s (met V8) klinken in een vacuüm best wel puik, maar zet ze naast zo’n oud beestje en het is toch niet hetzelfde. Gelukkig zijn die oude bakken inmiddels behoorlijk betaalbaar geworden. Tenminste, qua aanschafprijs. Een vroege, ietwat rabberige W211 E55 AMG of CLS55 AMG, pik je op voor plusminus vijftien ruggen. Maar ja, zoals altijd geldt bij dit soort auto’s dat goedkoop vaak duurkoop blijkt te zijn. Daarbij is vooral zo’n W211 in sporttrim inmiddels een beetje een ‘foute auto’.

Dat geldt minder voor de SL55 AMG van de generatie R230. Gevoelsmatig is deze het stadium ‘vout’ alweer aan het passeren en gaat ‘ie rap op weg naar de status van geliefde young- en uiteindelijk oldtimer. Mercedes-bewonderaar @willeme kwam puur toevallig dit exemplaar tegen op Autotrack. Het is met een vraagprijs van 49.995 Euro niet de goedkoopste, maar met 43.501 kilometers op de klok is ‘ie in tegenstelling tot dit exemplaar dan ook nog pas net ingereden. Bovendien is de kleurencombo van Cubanitsilber over rood best bijzonder en stijlvol. Als klap op de vuurpijl heb je ook nog eens een excuus om je Nokia 6210 of 6310 weer uit de kast te halen. Die is namelijk compatible met de SL. Koop dan?