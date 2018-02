Deze stinkinsecten maken JDM’s helemaal gek

狂った!

Confucius say: als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, probeer dan eens te slapen in een kamer met een mug, of iets dergelijks. Dat kleine beestjes voor grote problemen kunnen zorgens daar zijn ze ook achtergekomen in Japan en Nieuw Zeeland. Een drietal schepen die onderweg zijn met 10.000 auto’s van verschillende makelij uit Japan, blijken te kampen met een schildwantsen-plaag. De kriebelaars hebben in het Nederlands een naam waardoor je uit een reflex naar je schouder kijkt om te dubbelchecken dat er niet toevallig een zit, maar in het Engels hebben ze de koddige naam stinkbugs.

Die naam hebben ze te danken aan het feit dat ze nogal stinken. Dit is niet dé reden, maar ongetwijfeld wel een van de redenen, dat Nieuw Zeeland de geleedpotigen niet binnen de landsgrenzen wil zien. Sowieso zijn ze daar streng op in die contreien, uit angst dat exoten de lokale flora en fauna overwoekeren.

De schepen (en auto’s) moeten nu eerst een schoonmaakoperatie ondergaan voordat de auto’s het land mogen betreden. De vertraging die dit oplevert betekent dat naast de 10.000 units op de boten er inmiddels nog 8.000 auto’s staan te wachten op verscheping in Japan. Kennelijk zorgt dit alles in Nieuw Zeeland, met zo’n 4,6 miljoen inwoners geen heel groot land, voor onrust in de autowereld. Volgens David Vinsen, CEO van Nieuw Zeelands Imported Motor Vehicle Industry Association, zouden enkele werknemers zelfs al vrezen voor hun baan.

Kill them with fire! (via CNN)