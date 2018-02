Ook Fiat is helemaal klaar met diesels

In sneltreinvaart ziet de zelfontbrander zijn ondergang tegemoet.

Het is weer eens hommeles in diesel-land. Het begon natuurlijk met het dieselgate schandaal van Volkswagen. VW kon de cijfers niet op een valide manier behalen en speelde met de software, die tests kon herkennen en zodoende over kan stappen op een onrealistisch schone modus. Heel stout van Volkswagen, maar hij zit het dan met de rest van de fabrikanten? Sinds het hele dieselgate schandaal liggen diverse fabrikanten onder vuur.

Dat gebeurde ook bij Renault, Opel, BMW en ook Fiat. Volgens de Financial Times heeft het FCA het helemaal gehad met diesels. De kwaliteitspublicatie weet te melden dat de diesels in 2022 worden afgedankt. Op 1 juni wordt er een vier-jaren plan onthuld, waarin staat dat de dieselmotoren in die tussentijd worden uitgefaseerd. Fiat is daarmee niet de enige. Toyota is niet meer van plan te investeren in diesels voor personenauto’s (nog wel voor terrein- en bedrijfswagens) en van Porsche druppelde het nieuws vorige week binnen dat de diesel niet meer terugkomt.

De reden van de afkeer naar zelfontbranders is vrij logisch. Sinds dieselgate staan ze in een extra slecht daglicht. Ook het feit dat steeds meer gemeenten dieselmotoren (en cabrio’s) weren uit de drukke steden maakt de oliestokers minder interessant. De verkopen van nieuwe auto’s met dieselmotor hollen achteruit. Voor lange tijd waren dieselmotoren erg interessant voor autobouwers om de gemiddelde CO2 uitstoot laag te houden. Vanwege de hoge stikstofuitstoot lijkt de dieselmotor zijn langste tijd te hebben gehad.

Fiat is zelf pionier op het gebied van dieselmotoren. Zo was Fiat de bedenker van direct ingespoten diesels. Ook was het eind jaren ’90 uitvinder van de common-rail diesel, een principe dat vandaag de dag nog altijd wordt toegepast. Op dit moment maken bijna alle merken van de FCA groep gebruik van dieselmotoren, op Chrysler en Ferrari na.