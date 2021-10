Nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV heeft enorme neus

De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is heel erg opvallend. Wacht maar tot je de neus ziet!

Op de redactie hebben we een terugkerend gebbetje over ‘front overhang’ met @jaapiyo. De beste man vindt namelijk dat namelijk niet zo heel erg mooi. Nu zijn er voldoende fabrikanten die daar slimme oplossingen voor hebben. Op het gebeid van design kun je ervoor kiezen om de neus optisch minder zwaar te maken.

Denk aan een spits toelopende neus en, eh, oh, dat was het eigenlijk wel. Bij Mitsubishi hebben ze het andersom in gedachten. Daar dachten ze: laten we het visuele gewicht voor de vooras extra dik aanzetten. Zeker met de voetgangersveiligheidseisen (lekker woord voor galgje) ontkom je niet er toch eigenlijk niet meer aan.

Opvallend

Ook met de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV kunnen de Japanners het niet meer recht zetten. Sterker nog, mede dankzij het gebruik van veel chroom en de horizontale spijlen ziet de voorzijde er nog ietsje opvallender uit. Ondanks dat de Outlander al een tijdje geleden werd onthuld, vond Mitsubishi het nodig om de oude Outlander PHEV te updaten na die onthulling.

Maar nu kan ook dat model (dat voor onze markt het minst irrelevant is) met pensioen. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV lijkt sterk op de gewone versie. De grille wijkt ietsje af, er zijn wat badges en uiteraard een extra klep waar de stekker in kan. Oh en wacht er is een zwart dak.

Interieur nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV

Ook in het interieur zijn de wijzigingen met het normale model niet enorm groot. Uiteraard is er in het instrumentencluster en infotainment scherm ruimte gemaakt voor extra schermen die je alles vertellen over het wel en wee van de hybride aandrijflijn. Over die aandrijflijn is nog niet heel erg veel bekend. Wel kan Mitsubishi verklappen dat de nieuwe Outlander PHEV meer vermogen krijgt dan voorheen. Daarnaast zal de accu groter zijn en daarmee dus de elektrische actieradius.

Er is dan ook nog iets leuks te beleven voor de petrolhead? Nee, dat nog niet. Wel gaan er de nodige geruchten over een Mitsubishi Outlander PHEV Evolution-versie. Of de Outlander ook naar Nederland komt is niet bekend. Mitsubishi gaf eerst aan zich terug te willen trekken uit Europa, maar kwam daar later op terug.

Op dit moment is de Outlander een van de drie in Nederland leverbare Mitsubishi’s, naast de Space Star en Eclipse Cross.