Nieuwe Corvette standaard op allseason banden

Daarmee heeft het Amerikaanse icoon een USP in handen.

We zijn nog nauwelijks bekomen van de introductie van de nieuwe Chevrolet Corvette. Er was zoveel nieuws omtrent het model dat we sommige belangrijke informatie hebben gemist.

Althans, dat dachten we. Want de topsnelheid (toch wel een dingetje bij een sportwagen) is vooralsnog onbekend. Er wordt gesteld dat de nieuwe Corvette in minder dan 3 seconden op 96 km/u zit, maar daar zit dus een klein addertje onder het gras in de vorm van de banden. De Corvette komt er in twee uitvoeringen: eentje die heel erg goedkoop is en een Corvette met het ‘Z51’-package. Ga je voor het standaard model, dan krijg je allseason banden mee van Chevrolet. Je weet wel, van die banden die eigenlijk nooit matchen met het seizoen.

Maar de technologie zit absoluut niet stil, ze schijnen telkens beter te worden. Zo maakt de standaard Corvette dus gebruik van allseason banden van Michelin. Hoofd ingenieur Tadge Juechter bevestigt dat aan het Amerikaanse Car & Driver. Volgens hem zijn de allseason banden heel erg populair, met name in de Verenigde Staten. Klanten willen niet meer hun banden omwisselen. Daarbij zijn de banden aanzienlijk beter geworden, volgens Michelin. Qua loopvlak en patroon lijkt de band erg veel op de Pilot Sport 4S zomerband, maar de compound wijkt sterk af. Qua rijkarakter en gedrag op de limiet schijnen de banden gelijk te zijn, maar de overall hoeveelheid grip is aanzienlijk lager. Wel heb je het voordeel dat je in de winter is makkelijk wegkomt in de sneeuw.

Echter, wil je de snelste Corvette, dan zul je moeten kiezen voor het Z51-pakket, deze heeft namelijk zomerbanden (de eerder genoemde Pilot Sport 4S). Daarmee is er voldoende grip om daadwerkelijk in 3 seconden naar de 60 Miles an hour te accelereren. Overigens, wij Europeanen hoeven ons waarschijnlijk geen zorgen te maken: bij ‘onze’ Corvettes is het Z51 pakket al sinds de C5 standaard.