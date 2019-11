Maak Panigale rijders jaloers met deze supercharger

Dit is net even wat bijzonderder!

Net als bij auto’s valt het op dat je bij Japanse motorfietsen vaak net even wat meer performance en no nonsense techniek krijgt, dan bij de Europese of Amerikaanse tegenstrevers.

Natuurlijk zijn er motorfietsen van Europese makelij die nog sneller zijn, maar die zijn bijna zonder uitzondering erg prijzig. Een S1000RR, Panigale of 1000 F4 zijn aanzienlijk prijziger dan hun Japanse concurrenten. Dan wordt de nadruk gelegd op heritage, geluid en design. Maar wat krijg je als je nu het beste van twee werelden met elkaar combineert?

Welnu, dan heb je een fiets zoals deze Bimota Tesi H2. Bimota is een Italiaans merk dat in 1973 werd opgericht. Bimota zag in de jaren ’70 en ’80 dat veel van de motorblokken van Japanse motorfietsen uitstekend waren, maar dat er veel te winnen viel bij het frame. Het merk kende een bescheiden aantal succesjes, maar wist niet te overleven. Het merk maakte onder leiding van Scientology malloten bizarre motorfietsen (onder andere voor de eveneens doodenge Tom Cruise), maar in 2017 werd de fabriek gesloten.

Gelukkig is Bimota weer helemaal terug! Ze hebben niet zelf een doorstart gemaakt, maar het merk is overgenomen door Kawasaki. Het resultaat is bijzonder en typisch voor Bimota: een bijzonder chassis met veel carbon en naafbesturing. De motor is een bijzondere, ditmaal van Kawasaki origine. De viercilinder is namelijk voorzien van een mechanische compressor en afkomstig van de Ninja H2.

Hoeveel vermogen de watergekoelde motor levert in de Tesi H2, is niet bekend. Standaard is het blok goed voor 206 pk en 129 Nm, maar het blok is eenvoudig te kietelen naar vermogens beginnend met een 3… Prijzen zijn nog niet gecommuniceerd, maar verwacht niet te veel wisselgeld als je 50.000 euro achterlaat.