Rolls-Royce onthult snelste en sportiefste Cullinan

Met net zoveel vermogen als een McLaren F1 GTR. Dat moet dus wel een heel sportieve auto zijn.

Onder BMW is Rolls-Royce uitgegroeid tot een bewust kleine, maar zeer succesvolle onderneming. Rolls-Royce zet meer dan Bentley in op pure exclusiviteit en comfort, terwijl Bentley de voorkeur geeft aan een sportiever rijgedrag en frontoverhang.

Op alleen de Phantom- en Ghost derivaten kan de schoorsteen niet roken, dus is er nu een heuse SUV: de Cullinan. In tegenstelling tot bij veel sportautofabrikanten valt de Cullinan niet direct uit de toon. De Cullinan gaat verder, daar waar de Range Rover stopt. Nu is het wel heel belangrijk hoe de Cullinan is uitgevoerd, want de auto toont niet in alle kleuren even fraai. Zo lijken wit en felle kleuren minder goed te passen en zijn tinten als donkerrood en donkerblauw beter geschikt.

Wat dat betreft kon de Black Badge-variant niet vroeg genoeg komen. De Black Badge variant is op de Ghost, Wraith en Dawn al een groot succes. De Black Badge modellen zijn net even wat sportiever en jeugdiger. De Cullinan Black Badge is dan ook een logische optelsom van twee kassuccessen. Je kunt de Black Badge herkennen aan de 22″ gesmede lichtmetalen velgen en natuurlijk alle zwarte details.

Het gaat verder dan een ‘Shadowline’-paketje. Niet alleen de raamstijlen zijn zwart, bijna alles is in hooglans zwart afgewerkt. Zelfs de voor Rolls-Royce kenmerkende grille en Spirit of Ecstasy zijn nu helemaal zwart. Het interieur is, hoe kan het ook anders: zwart! Ook is er geen gebruik gemaakt van hout, maar zwarte afwerking. Gelukkig is er subtiel gebruik gemaakt van gele accenten, waardoor het toch minder massief oogt dan dat je zo verwachten.

Qua specificaties ga je er als Cullinan Black Badge rijder erop vooruit. De biturbo twaalfcilinder is ietsjes gemasseerd voor een kleine dertig paarden extra. De ‘N74B68’ V12 levert nu maar liefst 600 pk en 900 Nm. De Black Badge heeft ook een iets andere afstemming qua techniek. Het is absoluut geen stuiterbak, maar in vergelijking met de gewone Cullinan is de Black Badge iets sportiever en directer. Daarmee is de Cullinan Black Badge de ideale auto voor mensen die te veel geld hebben voor een Bentley Bentayga.