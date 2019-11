Aston Martin verkoopt te weinig hardlopers

Kan het Britse merk nog gered worden?

Het gaat (weer) niet al te best met Aston Martin. Je kan het bedrijf op twee manieren bekijken. Ze hebben de mooiste en meest indrukwekkende Gran Turismo’s gebouwd de afgelopen decennia. Maar elke amateur-accountant en andere cijfer fetisjisten kunnen hun geluk ook niet op. Dat een noodleidend bedrijf het zo lang weet uit te houden is erg indrukwekkend.

Het derde kwartaal werd dit jaar wederom met verlies afgesloten, 13,5 miljoen pond om precies te zijn. Vorig jaar maakte Aston Martin nog 3,1 miljoen winst in de dezelfde periode. In totaal staat Aston Martin voor dit jaar al 92,3 miljoen pond in de min.

Tegenvallende Vantage

Dat is extra pijnlijk als je je bedenkt dat juist dit jaar een goed jaar moest gaan worden. De Aston Martin V8 Vantage is nu volop leverbaar in diverse configuraties, waaronder zelfs met een handbak! Maar de verkopen blijven ernstig achter op hetgeen waar Aston Martin rekening mee had gehouden. In Europa zijn er 878 V8 Vantage modellen verkocht. Voor de context, Porsche zet in één maand het dubbele aantal weg, ongeveer.

Vantage Roadster

En Porsche is een van de weinige merken die het écht goed doen in dit segment. Dus wat dat betreft is de verklaring van Aston Martin CEO Andy Palmer vrij logisch. Hij stelt dat het gehele segment voor sportwagens dalende is. Dat klopt in principe wel, de 911 toont echter aan dat er zeker aantallen gemaakt kunnen worden. Het probleem is dat Aston Martin en zijn dealers hebben gerekend op betere cijfers. Misschien dat de Vantage Roadster de verkopen wat kan opkrikken, in dit segment zijn cabriolets erg populair.

DBX

Daarom gaat de te verwachten Aston Martin DBX bijzonder belangrijk worden. Misschien nog wel belangrijker dan dat de DB7 was in de jaren ’90. De DBX is een crossover SUV in het superluxe segment. Het recente verleden heeft uitgewezen dat dergelijke auto’s enorm in trek zijn. Denk aan de Maserati Levante en Porsche Cayenne. Als de DBX ook niet aanslaat, zou de toekomst van Aston Martin weinig florissant kunnen zijn.