Porsche komt met eigen supersnelle Superchargers - Autoblog.nl

Naast de samenwerking met Ionity gaat Porsche inspelen op supersnelle superladers, à la Tesla Supercharger.

Toen Tesla ‘bezig was met populair worden’, is er een slimme stap gezet. Het gemak van een elektrische auto kan namelijk gemaakt of gekraakt worden door oplaadpunten. Tesla is grootschalig aan de slag gegaan met hun Supercharger-netwerk. Dat maakte leven met een Tesla toch een stuk makkelijker voor eigenaren.

Concurrentie

Een ‘rivaal’ voor de Superchargers komt niet van fabrikanten zelf, maar van een derde partij die vele autofabrikanten als partner heeft: Ionity. Porsche heeft bijvoorbeeld ook een groot aandeel in het laadnetwerk van Ionity. Maar het zijn de producenten van de Taycan die nu meer willen.

Zelfstandig

Porsche neemt het heft in eigen handen om een laadnetwerk als ‘rivaal’ voor de Superchargers uit te rollen. Dat gaat plaatsvinden naast hun investering in de Ionity-laders. Zo kunnen Porsches onderweg snel en makkelijk opgeladen worden. Het gaat om een soort ‘hubs’ die – in eerste instantie – in Europa gebouwd gaan worden, waar je je auto kunt opladen en er komt een lounge waar je jezelf ook even kunt opladen. Toegang tot het laden kan geregeld worden met de Porsche-app. Wanneer het uitgevoerd moet worden, is nog niet bekend.

Batterijen

Porsche laat hun batterijen nu nog veelal aanleveren, maar wil ook daar zelfstandiger in worden. Het merk is van plan om zelf batterijen te gaan bouwen met hun eigen expertise. Porsche wil in gaan zetten op het gebruik van silicium, omdat je daarmee krachtigere batterijen kunt bouwen die sneller opgeladen kunnen worden. Porsche zegt zelf dat ze dat baseren op hun ‘leidende positie in het ontwikkelen van 800 volt batterijen’, iets wat we terug hebben gezien in bijvoorbeeld de 919 Hybrid raceauto van een paar jaar terug.

Een eigen netwerk van ‘Superchargers’ dus voor Porsche en eigen gemaakte krachtige batterijen. We zijn benieuwd naar de uitkomst.