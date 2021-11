Je niet-Tesla aan de Supercharger hangen: hoe voordelig is het?

Je kunt nu met een niet-Tesla terecht bij een Supercharger, maar heeft Tesla het ook een beetje aantrekkelijk weten te maken?

Gisteren was het zover: de Tesla Superchargers zijn niet langer exclusief voor Tesla-eigenaren. Ook het ‘gepeupel’ met een EV van een ander merk mag nu gebruik maken van de Superchargers. Als onderdeel van een pilot-programma is Nederland het eerste land waarin dit mogelijk is.

Dit is natuurlijk heel groothartig van Tesla dat ze iedereen welkom heten, maar wil je ook laden bij een Supercharger? Dat hangt natuurlijk in hoge mate af van de tarieven die Tesla hanteert. Die zijn voor niet-Tesla’s sowieso hoger, maar dat betekent niet dat de tarieven niet interessant zijn.

We zochten uit wat je als non-Tesla-rijder precies betaalt bij een Supercharger. Het exacte tarief verschilt per locatie, maar bij de meeste Superchargers betaal je €0,57 per kWh. Meerkerk en Sassenheim zijn bijvoorbeeld wat duurder, daar betaal je respectievelijk €0,61 en €0,62 per kWh.

Let op: dit zijn de tarieven zonder abonnement. Als je een Tesla lidmaatschap á €12,99 per maand afsluit ben je een stuk goedkoper uit. Daarmee betaal je bij de meeste locaties maar €0,24 per kWh.

Voor de volledigheid hieronder het complete overzicht:

Locatie Kosten zonder abonnement Kosten met abonnement Sassenheim €0,62 per kWh €0,29 per kWh Naarden €0,57 per kWh €0,24 per kWh Eemnes €0,57 per kWh €0,24 per kWh Breukelen €0,59 per kWh €0,26 per kWh Meerkerk €0,61 per kWh €0,28 per kWh Zwolle €0,58 per kWh €0,25 per kWh Hengelo €0,57 per kWh €0,24 per kWh Apeldoorn Oost €0,57 per kWh €0,24 per kWh Duiven €0,57 per kWh €0,24 per kWh Tilburg €0,57 per kWh €0,24 per kWh

De grote vraag is: heeft Tesla hiermee concurrerende prijzen? Het antwoord is ja. Bij Fastned betaal je bijvoorbeeld €0,59 per kWh en dus ben je bij de meeste van de bovenstaande locaties goedkoper uit. Je bent zeker goedkoper uit dan bij Ionity, want daar betaal je €0,79 per kWh.

Het wordt echter pas echt interessant als je een abonnement neemt. €0,24 per kWh is zonder meer een scherp tarief te noemen. Ter vergelijking: als Fastned Gold Member betaal je €0,35 per kWh. Het abonnement is weliswaar €1 per maand goedkoper, maar die kosten heb je er snel uit.

Omdat het een pilot betreft, is het aantal beschikbare Supercharger-locaties nog beperkt. Daardoor kan het minder interessant zijn om een abonnement af te sluiten. Maar als je regelmatig langs een van de bovenstaande locaties komt kan het zeker de moeite waard zijn. En Tesla wil het hier vast niet bij laten. Bij Fastned kunnen ze dus hun borst natmaken.

Foto: Tesla-haters bij een Supercharger, gespot door @amg65