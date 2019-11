Maak van je Aventador een Centenario

Met een standaard Aventador kun je natuurlijk al lang niet meer voor de dag komen.

Van de Centenario zijn slechts 20 coupés en 20 cabrio’s gemaakt. De kans dat je achter het net viste was dus vrij groot. Gelukkig heeft Duke Dynamics de oplossing: een op de Centenario geïnspireerde bodykit voor de Aventador. Een Aventador moet een stuk minder moeilijk op de kop te tikken zijn, aangezien er al zo’n 8.300 stuks van de band gerold zijn.

Oké, het is niet bedoeld als één op één replica van een Centenario, maar de overeenkomsten zijn aan de achterkant niet te ontkennen. De ontwerper heeft zich daarnaast ook nog door een andere extreme Aventador laten inspireren, namelijk de SVJ. De luchtinlaten op motorkap, zijkanten en neus lijken verdacht veel op die van de Super Veloce Jota. Het geheel is op deze manier een samenraapsel geworden van allerlei Lamborghini’s. Maar goed, dat zal de doelgroep waarschijnlijk een worst wezen. Het gaat hen maar om één ding: opvallen. En dat is precies wat je met deze bodykit doet.

De kit bestaat in totaal uit 22 delen die de bestaande panelen compleet vervangen. Er hoeft dus nergens de zaag in gezet te worden. Mocht je uitgekeken zijn op deze look – wat niet ondenkbaar is – dan kun je de Lambo altijd weer terugbrengen in oorspronkelijke staat. De kit is beschikbaar voor zowel de Aventador S als voor de ‘oude’ Aventador. Overigens wel mooi dat Duke Dynamics ook gewoon foto’s van het prototype beschikbaar heeft gesteld zodat je kunt zien wat er ‘verbeterd’ is. Dus ja, de lichte ongelakte delen die lijken alsof ze zo uit een 1:18 bouwdoos komen zijn gemonteerd op het prototype.

Wat moet dat geintje kosten? Dat hangt er een beetje vanaf welk type carbon fiber je kiest en daarom loopt de prijs loopt uiteen van $35.000 tot $50.000. Dat is natuurlijk niet mals, maar dan heb je wel iets unieks. Alhoewel, in een stad als Londen zul je waarschijnlijk eerder opvallen met een exemplaar dat niet is aangepast.

Mocht je trouwens een déjà vu hebben gekregen: dat zou goed kunnen, want de bodykit uit dit artikel vertoont behoorlijk wat overeenkomsten met deze.