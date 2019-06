Van dit pakket wordt je Aventador S nóg hoekiger

Net waarop we zaten te wachten.

Het laatste dat een auto als de Lamborghini Aventador nodig heeft, is een tuningspakket waarvan hij er nog krankzinniger uit gaat zien. Toch is dit precies wat de auto heeft te verduren. Allerlei bedrijven leggen de hand aan de machtige Italiaanse sporauto, in de hoop een uniek resultaat neer te kunnen zetten. De ervaring leert dat dit niet zomaar wil lukken. Slaagt ONYX er wel in?

Wel, in zekere zin, ja. De creaties van de tuner zijn stuk voor stuk merkwaardige schepsels met honderden hoeken en de Aventador, de enige Lamborghini in de catalogus van het bedrijf, is geen uitzondering op deze regel. Door zijn nieuwe plaatwerk is het een ontzettend druk apparaat geworden. De vele verschillende vormen zijn tamelijk verwarrend. Met name de voorbumper met zijn enorme luchtinlaten en de Transformer-achtige billenpartij maken van ONYX’ Aventador een aparte bolide. De vunzige motorkap en achterspoiler wekken zelfs de indruk dat het hier gaat om de SVJ.

Dit is niet het geval. De basis van dit project is namelijk een simpele Aventador S, waarvan de 6,5-liter V12 gezellig 740 pk produceert. Over motorische upgrades wordt door de tuner niet gesproken, maar bij deze wagen is dat dan ook allesbehalve nodig. Eerlijk is eerlijk: enkel en alleen de bodykit is ruim voldoende.