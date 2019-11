Dit is Peugeot’s nieuwste rallykanon

Standaard is de kersverse 208 al niet verkeerd, maar het kan natuurlijk altijd leuker.

Terwijl Peugeot de introductie van de nieuwe 208 voorbereide, was de Sport-afdeling intussen druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw rallybommetje. Het resultaat van hun inspanningen is de 208 Rally 4. Dit model treedt in de bandensporen van de 208 R2.

Uiteraard hebben de Fransozen de straatversie van de 208 stevig onderhanden genomen. Hoewel er nog steeds een 1,2 liter driecilinder onder de motorkap ligt, is het vermogen opgeschroefd door middel van een grotere turbo en een ander motormanagement. Het vermogen komt nu (stomtoevallig) uit op 208 pk. Verder is de Rally voorzien van een McPherson-wielophanging, speciale Speedline-velgen, grotere remschijven en een gelimiteerd slipdifferentieel. En een rallyauto is natuurlijk niet compleet zonder een ruime hoeveelheid stickers.

De nieuwste creatie van Peugeot Sport zal eind deze week al voor het eerst op het strijdtoneel verschijnen. Dan vindt namelijk zowel de Madrid Rally als de Rallye du Var plaats. Het duurt nog iets langer voordat de 208 Rally 4 daadwerkelijk besteld kan worden. Dit kan pas vanaf het tweede kwartaal volgend jaar. De geïnteresseerden mogen vanaf januari een som van € 66.000 overmaken naar Peugeot.

Wie vol smart zit te wachten op een nieuwe 208 GTI, zal nog wat langer geduld moeten hebben. Om geen verkeerde verwachtingen te scheppen: reken erop dat het een volledig elektrische auto wordt, of op z’n minst een hybride. Dat is ten minste wat de projectmanager van de 208 Top Gear in het oor fluisterde. De puristische Peugeot-liefhebbers kunnen zich daarom misschien beter naar Marktplaats begeven.