Maakt Mick Schumacher een LL Cool Jesque comeback?

Naar verluidt staat Mick Schumacher in de startblokken om zijn F1 comeback te maken.

Het moet even schrikken zijn geweest voor Mick Schumacher afgelopen week. Mick is de reserve bij Mercedes, maar via het WEC-team ook verbonden aan Alpine. Zodoende was hij ook een overweging voor het Franse F1 team, dat Carlos Sainz aan zich voorbij zag gaan als mogelijke opvolger voor de vertrekkende Esteban Ocon. De Spanjaard gaat liever naar Williams, wat een beetje een trend voortzet in de F1. Niemand wil meer bij Alpine werken. Alonso niet, Piastri niet, Ocon niet, Sainz niet…Een pijnlijke aangelegenheid.

Mááár…Het blijft (voor nu) een fabrieksteam en een F1 team. Dus voor coureurs zonder veel andere opties, blijft het interessant het zitje te scoren. Mick had dat wellicht ook willen doen, maar zag de plek gaan naar Jack Doohan. De zoon van de voormalig meervoudig wereldkampioen motorracen Mick Doohan, hangt al jarenlang rond in het opleidingsprogramma van Renault/Alpine. Nu krijgt hij dus zijn grote kans. Mick moet het doen met het WEC. En hoe langer dat duurt…

Nu kan je ook zeggen dat Schumi junior te weinig heeft laten zien in de twee jaar die hij had bij Haas F1. Oké, Mazepin kon hij makkelijk hebben. Maar tegen Magnussen had hij het hard te halen. En nu we zien dat de Hulk de Deen meestal te snel af is, reflecteert dat niet goed op Mick.

Toch gaan de geruchten in de paddock dat de jonge neef van Ralf alsnog zijn tweede kans gaat krijgen. En wel bij het team van Williams. Daar rijden momenteel Sargeant en Albon. Maar die eerste was al niet echt populair en heeft zichzelf gisteren nog minder populair gemaakt. In de derde training schreef hij, niet voor het eerst, een Williams af. Wat balen is voor het team daar het daar net een zwik updates op geschroefd had. De schade was dusdanig groot dat Sargeant niet meedeed aan de kwalificatie, waarin Albon -voordat ‘ie gediskwalificeerd werd- achtste was.

Naar verluidt is Williams nu zo klaar met de Amerikaan -die dus weet dat hij volgend jaar sowieso klaar is in de F1- dat zij overwegen iemand anders in de auto te zetten voor de rest van het jaar. Als men Mercedes een groot plezier zou willen doen, zou dat dan Andrea Kimi Antonelli kunnen zijn. Maar daar heeft James Vowles kennelijk geen zin in. Hij wil juist iemand met wat ervaring die de auto heel houdt. Ironisch genoeg zou dat dan Schumacher kunnen zijn, die eveneens banden heeft met Mercedes. Ondanks dat hij bij Haas F1 vooral moest wieberen omdat hij ook nog wel eens een auto plat reed.

Voor Schumi zou het uiteraard een no-brainer zijn. Hij móet elke kans pakken om weer ‘zichtbaar’ te zijn in de koningsklasse als hij daar nog naar terug wil. Aan Hülkenberg heeft hij een goed voorbeeld. Die heeft zijn invalbeurten voor Racing Point maximaal uitgenut om een plekje bij Haas F1 te krijgen en van daaruit gaat hij nu weer door naar Audi. Het kan dus, maar je moet jezelf wel laten zien.

Voor Sargeant is inmiddels ook wel een beetje het punt bereikt dat hij haast uit zelfbescherming beter niet door kan gaan. Natuurlijk kan je blijven hopen op die one fine day. Maar inmiddels is het wel echt een beetje tegen beter weten in. Ook het foutje van gisteren was weer categorie ‘plaat voor de kop’ door in de regen te accelereren op een natte kerb. Het is onbegrijpelijk, want in de F2 en F3 leek Logan echt wel wat te kunnen. Maar om een of andere reden, komt het er in deze omgeving niet uit. Beter maar naar Amerika gaan en misschien nog eens terugkomen over vijf jaar mocht je daar opeens wel alles winnen. Strak plan, of komt hier allemaal niets van?