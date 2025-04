Ferrari 412: de laatste met de échte V12! [Video]

Dit is je kans om een Ferrari met een heuse Colombo V12 op de kop te tikken.

Een Ferrari met de legendarische Colombo V12, wie droomt daar nou niet van? Sommige van deze auto’s zijn zelfs als je de loterij wint nog onbetaalbaar, maar er zijn ook modellen die niet compleet onbereikbaar zijn. De Ferrari 412 bijvoorbeeld.

De 412 – gebouwd van 1985 tot 1989 – was de allerlaatste Ferrari met de Colombo V12. De 412 was de doorontwikkeling van de 400i, wat de doorontwikkeling was van de 400, wat weer de doorontwikkeling was van de 365 GT4 2+2 (niet te verwarren met de 365 GT 2+2 en de 365 GTC/4). Het blijft ingewikkeld, die naamgeving bij Ferrari.

De Colombo V12 werd door de jaren heen steeds groter en groter. Het begon ooit met een piepkleine 1,5 liter V12, maar in de 365 GT4 2+2 was de V12 al 4,4 liter groot. Vervolgens steeg de cilinderinhoud naar 4,8 liter in de 400 en tot slot 4,9 liter in deze 412. Dit was de grootste en tevens laatste versie van de Colombo V12. Dit exemplaar dateert ook uit het laatste bouwjaar, dus het is écht een van de allerlaatste exemplaren.

Qua uiterlijk wijkt de 412 heel weinig af van de eerdere 400 en 365 GT4. Het zit ‘m echt in details zoals de volledig meegespoten bumpers. De auto is ontworpen door niemand minder dan Leonardo Fioravanti, die bijvoorbeeld ook de Daytona, de 512 BB en de Testarossa tekende. De 412 heeft niet zo’n uitgesproken vormgeving als die modellen, maar juist daarom is het een hele stijlvolle verschijning. Dat het ontwerp meeging van 1972 tot 1989 zegt ook wel iets over de tijdloosheid.

Van de Ferrari 412 zijn slechts 576 exemplaren gebouwd, waarvan er ruim 300 (inclusief dit exemplaar) een automaat hadden. Deze auto wordt met 43.233 kilometer op de teller aangeboden op The Collectables. Daar kun je nog tot en met dinsdagavond 20.30 meebieden.

Vergeet ook niet de video te kijken waarin Wouter je alle ins en outs vertelt en natuurlijk de Colombo V12 laat horen!