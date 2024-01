Buitenkansje: koop een Ford uit Ford v. Ferrari!

Het is natuurlijk geen echte GT40, maar wel een hele gave replica met een 7,0 liter V8.

Goede autofilms zijn zeldzaam, maar ze zijn er gelukkig wel. Nadat we in 2013 getrakteerd werden op Rush, verscheen in 2019 Ford v. Ferrari. Dit is een film die we nog tot in lengte van dagen gaan terugzien in lijstjes met de beste autofilms.

De grote ster van de film was niet Christian Bale of Matt Damon, maar de Ford GT40. En het leuke is: deze auto kun je nu kopen. Of beter gezegd, een van de auto’s die gebruikt is voor de filmopnames kun je nu kopen.

Hoewel deze auto alleen gebruikt is voor statische opnames, hebben ze geen echte Ford GT40 gebruikt. Waarom zouden ze ook? Er zijn meer dan genoeg replica’s die niet van een echte GT40 te onderscheiden zijn.

Het betreft dus een neppert, maar daarmee doe je deze auto schromelijk te kort. Dit is geen replica in de categorie ‘wannabe-Ferrari op basis van Pontiac Fiero’, maar een creatie van CAV. Zij bouwen GT40’s minutieus na op basis van een eigen rvs monocoque.

Hoewel het geen echte Ford is, ligt er wel een echte Ford-motor onder de kap. Het betreft een ‘small block’ V8 met dezelfde cilinderinhoud als het origineel: 427 cubic inches, oftewel 7,0 liter.

Deze replica dateert uit 2004 en was origineel uitgevoerd in de iconische Gulf-kleuren. Die livery zien we ook terug in de film, maar ze hadden daarnaast een GT40 nodig in Indigo Blue. De kleur die je op de foto’s ziet is daarom een wrap, met daaronder nog steeds de originele lak.

De auto wordt aangeboden door Exotic Motorsports Oklahoma, die er 255.000 dollar voor vraagt. Dat valt nog best mee voor zo’n mooie replica, die ook nog eens een heuse filmster is.