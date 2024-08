Ik ga op vakantie en ik neem mee: een heel huis

Groot, groter, grootst; en dan daarboven deze gigantische caravan die je op Marktplaats kan kopen.

Denk je aan een caravan, dan denk je waarschijnlijk aan een oer-Hollandse Kip of met een beetje geluk een Eriba. In Scandinavië pakt men al vrij snel een Kabe tandemasser erbij zodat je een beetje inboedel zo mee kan nemen. Maar als het gaat om een gigantisch huis meenemen op reis, kun je eigenlijk niet om de Amerikanen heen.

Travel trailer

Amerikanen kiezen ofwel voor een RV (spreek uit: arrrr-vie) ter grootte van de spelerbus van een Eredivisieclub, ingericht als woning. Of ze kiezen voor een travel trailer. Denk aan een goede oude Airstream, een iconisch design. Maar er zijn ook travel trailers die een trucje kunnen. Half de VS heeft toch een pickup tot hun beschikking en velen daarvan hebben hem dusdanig gemodificeerd dat er een ‘vijfde wiel’ in de laadbak zit. Dat is een spreekwoordelijk vijfde wiel, het is dezelfde soort schijf om een trailer in te monteren als een vrachtwagen. En zo kan je met je pickup ineens een gigantische trailer meeslepen. En als we toch bezig zijn: de meeste zet je neer en vervolgens kunnen alle muren uitschuiven om een giga ruimteaanbod te creëren. Kortom: Amerikaans kamperen is zo gek nog niet.

Amerikaanse caravan te koop

What happens in America, stays in America, behalve als het gaat om deze travel trailer. Een Nederlander verkoopt een heerlijk Amerikaanse trailer op Marktplaats. Een fifth wheel-exemplaar, dus. Helaas krijg je de F-150 Raptor op de foto’s die het ding voortstuwt niet erbij.

Wonen

Met een lengte van 8,20 meter heb je met deze gigantische caravan in ieder geval een hoop ruimte. En dat kan dus nog breder worden middels twee ‘slide-outs’. Verwarming voor jezelf en verkoeling voor je eten middels een koelkast zit allemaal aan boord, ook een oven en een sfeerhaard krijg je er allemaal bij. Het ziet er bijna zo compleet uit dat je je huis ervoor wil verkopen. En waarom niet, er zijn Mercedes-eigenaren die het voor minder hebben gedaan.

Een nomadenbestaan beginnen of van je drie weken zomervakantie een groot feest maken kan voor 29.500 euro op Marktplaats. Zoals gezegd moet je dus alleen zelf even een trailerkoppeling in een pickup (of de pickup zelf) erbij regelen. Ach, een beetje ZZP’er heeft wel een RAM 1500 tegenwoordig. Toch?