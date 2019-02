Maar Honda, hoe zit het met Verstappens feestvreugde?

Harde vragen...

Als je de afgelopen jaren lekker mee wilde doen in de F1 op zaterdagen dan moest je je auto even in dieselmodus zetten. Tenminste, als je auto dat kon. Mercedes en later ook Ferrari perfectioneerden de kunst om net een beetje meer vermogen uit hun motoren te peuren door deze kortstondig naast op benzine ook op olie te laten lopen. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de FIA, maar de regels omtrent de maximale hoeveelheid brandstof die de auto’s per tijdslimiet mogen verbranden werkte dit ‘gesjoemel’ in de hand. Meer koolwaterstoffen die verbrandingskamer inpompen betekent immers meer power leveren.

In de loop der tijd werd de regel die stipuleerde hoeveel olie je mocht verbranden steeds verder aangescherpt. Dat het issue daadwerkelijk speelde bleek overigens onmiddelijk toen duidelijk werd dat de FIA dit ging doen. Mercedes schroefde voordat dit gebeurde namelijk nog snel even een stel nieuwe blokken in hun auto’s, zodat deze goedgekeurd zouden worden volgens de oude regels. Handige jongens die Stuttgarters.

Het fenomeen werd al snel omschreven als de Party Mode. Teams die de modus niet hadden (aanvankelijk iedereen behalve Mercedes) refereerden er regelmatig aan na alweer een verloren kwalificatie. Let wel; van 2014 tot en met 2016 pakte Mercedes álle poles, met uitzondering van die voor de Grand Prix van Oostenrijk in 2014 (Massa, Williams), de Grand Prix van Singapore in 2015 (Vettel, Ferrari) en de Grand Prix van Monaco in 2016 (Ricciardo, Red Bull Racing). Nou was die auto ook in de races natuurlijk gewoon de beste, maar in de kwalificaties was het verschil doorgaans nóg groter.

Gelukkig schreven we in januari al dat Max Verstappen dit jaar ook de beschikking zou hebben tot een fatsoenlijke Party Mode. Honda zou het kunstje namelijk ook eindelijk onder de knie hebben. Dat roept echter wel de vraag op: hoe dan???

In al het enthousiasme waren we namelijk bijna de daadkracht van de FIA vergeten, die het geneuzel kennelijk helemaal zat is en de Party Mode dit jaar écht keihard gaat aanpakken. Zoals we eerder al schreven moeten de teams voor de kwalificaties moeten de teams hun extra olietankjes dit jaar namelijk helemaal leeg maken. Bam, korte metten! Pfff, doe je moeite om een feestje te organiseren, komt er niemand.

Misschien heeft Helmut Marko dus gewoon nonsense verkondigd. Of wellicht heeft Honda eindelijk VTEC geïmplementeerd op haar F1-motor. Enfin, mocht het een misrekening zijn geweest van Der Helmut hoeven we ook niet direct te wanhopen.

Als het speelveld wat gelijker wordt voor iedereen qua motor gaan zaken als aerodynamica, mechanische grip en skills achter het stuur het verschil maken. In dat geval zou het allemaal nog weleens goed uit kunnen pakken voor Max Emilian en Red Bull Racing.

Image-Credit: Max via de gramz https://www.instagram.com/p/BsDdjouBA74/