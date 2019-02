Faal: lichtgewicht pakketje maakt auto juist zwaarder

Zware botten?

Gewicht is tegenwoordig niet alleen meer een hot issue onder vrouwen met een zekere leeftijd, maar ook onder mannen met een zekere leeftijd in de autowereld. Kijk, Colin Chapman had het al lang begrepen met zijn strategie van added lightness. Maak je een auto lichter, dan hoeft elk robuust ros onder de kap minder balast mee te zeulen en wordt een auto dus sneller. Daarbij komen ook nog andere dynamische voordelen in bochten en bijvoorbeeld bij afremmen.

Een groot deel van de autowereld had echter geen boodschap aan de lessen van Colin, die soms overigens ook weleens wat te ver ging met zijn gewichtsbesparingen. De auto’s van Lotus, zeker die op het circuit, waren niet altijd even veilig. In bepaalde mate geldt dat veiligheid gewicht met zich meebrengt: dikker staal, meer airbags, je kent het wel. De gemiddelde klant van een Volkswagen Golf vindt/vond dat altijd toch een stuk belangrijker dan 50 Kg minder gewicht meezeulen.

Tegenwoordig is er, mede dankzij de CO2-lobby en ongegeneerd winstbejag, weer extra aandacht voor het zo licht mogelijk maken van auto’s. Je ziet de kilo’s voorbijkomen in persberichten van allerlei modale auto’s, maar zeker bij sportwagens zien fabrikanten ook mogelijkheden om klanten extra geld uit de zak te kloppen voor pakketjes die hun auto’s extra licht maken. Denk aan bijvoorbeeld de verschillende Weissach pakketjes bij Porsches, maar ook de Bugatti Chiron Sport, die toch maar mooi achttien kilo minder weegt dan de 1.996 kilo wegende gewone Chiron.

Bij Dodge dachten ze waarschijnlijk ‘wat Porsche en Bugatti kunnen, kunnen wij ook’. Zodoende is er op de epische Challenger een heus Lightweight Package beschikbaar. Waar Bugatti en Porsche je dik laten betalen voor het weglaten van features en het toevoegen van wat gebakken koolstofvezel doet Dodge niet moeilijk: het Lightweight Package is namelijk gewoon gratis. Althans zo lijkt het in eerste instantie.

Voor je nul Dollars laat Dodge de vloermatten achter weg, krijg je een -jawel- lichtgewicht reservoir voor de ruitenwisservloeistiof en wordt de elektrische stuurwielverstelling vervangen door een lichter mechanisch exemplaar. Klinkt allemaal best wel puik, logisch en aandoenlijk, maar zoals onze vrinden van Jalopnik ondervonden zit er een Dodge Viper onder het gras.

Op het moment dat je het Lightweight Package namelijk aanvinkt, word je door Dodge verplicht om er ook het elektrische open dak, de widebody-kit, een stel speakers van Harman Kardon én een set 20″ jetsers bij te nemen. Zo’n beetje de enige manier waarop ze een nog zwaarder pakketje van random opties te creëren was om de middenconsole uit graniet er nog aan toe te voegen. Samen kosten de opties je overigens 9.590 Dollar, dus wat hierboven staat over dat het gratis zou zijn kan ook de deur uit.

Enfin, mocht je een bomvolle Challenger willen met ALLE OPTIES, dan weet je nu wat je moet aanvinken. Wil je een lichte Challenger hebben, koop dan gewoon een standaard exemplaar. Kan je dat extra lichtgewicht reservoir voor die ruitenwisservloeistof er eventueel later nog op laten zetten.