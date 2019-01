Verstappen krijgt fatsoenlijke ‘Party Mode’ van Honda

Goed nieuws voor de Nederlander.

Sinds de scheiding tussen Red Bull en Renault in kannen en kruiken is, grijpt de energiedrankgigant praktisch iedere mogelijkheid aan om zijn vorige motorleverancier een flinke dolksteek tussen de ribben te geven. In de meest recente aflevering richt Red Bull wederom zijn verbale pijlen op Renault, door te beweren dat het van Honda wél een volwaardige Party Modus krijgt.

Het is absoluut niet de eerste keer dat Honda, dat nog altijd zijn sporen moet bewijzen in het tweede turbo-tijdperk van de Formule 1, door Red Bull de hemel in wordt geprezen. Volgens de Oostenrijks-Britse equipe voldoet Honda op nagenoeg ieder gebied aan zijn wensen en is de krachtbron niet alleen krachtiger, maar ook nog eens betrouwbaarder. Nu komt daar bovenop dat Honda de auto’s van het team een volwaardige ‘party mode‘ zal geven.

Het is uitgerekend Helmut Marko die zijn mond open heeft gedaan over de komst van een party modus. Tegenover Motorsport.com vertelt de oud-coureur en talentenjager (en vernietiger) dat Honda hiermee binnen het team heeft gezorgd voor een nieuwe boost aan optimisme.

“The figures make us really optimistic, also with regard to the increase in performance. For the first time we can also celebrate with a ‘party mode’! The Honda engine is already slightly above the Renault engine. If you combine our GPS data with the data provided by Honda, we’ll be in the Mercedes and Ferrari region.”