VW neemt harde maatregelen vanwege tegenvallende verkoop ID. Buzz

Het gaat niet helemaal lekker met de ID. Buzz.
Laten we Volkswagen allereerst kudos geven dat ze de ID. Buzz op de markt hebben gebracht. We worden al sinds 2001 doodgegooid met concept cars die geïnspireerd zijn op de T1, maar met de ID. Buzz hebben ze eindelijk de sprong gewaagd. En het resultaat is gewoon heel goed gelukt. De ID. Buzz is een van de meest sympathieke EV’s op de markt.
Toch verkeert de ID. Buzz momenteel in zwaar weer. In oktober schreven we al dat de productie tijdelijk is stilgelegd. Dat doet Volkswagen natuurlijk niet omdat ze als warme broodjes over de toonbank gaan. Nu nemen de Duitsers nog meer harde maatregelen.
Volkswagen heeft besloten om de ID. Buzz volgend jaar niet meer in de VS te leveren. Klanten kunnen dus alleen nog modellen uit voorraad kopen. Volkswagen spreekt van een “strategische beslissing”, nadat ze de marktomstandigheden zorgvuldig hebben geëvalueerd. Oftewel: er is te weinig vraag.
Dit betekent overigens nog niet definitief het einde van de ID. Buzz in de VS. Gek genoeg is Volkswagen van plan om de leveringen in 2027 weer op te pakken. Al is het nog maar even afwachten of dat doorgaat. Wie weet wordt de stekker er alsnog uitgetrokken.
Als we iets dichter bij huis kijken: in Nederland doet de ID. Buzz het nog best aardig. Vorig jaar was het de bestverkochte elektrische bestelwagen. In totaal staan er nu 8.300 exemplaren op kenteken. Dat zijn voor het overgrote deel bedrijfswagens. De ID. Buzz wordt onder meer ingezet door PostNL en de Wegenwacht.
De particuliere verkopen zijn niet heel indrukwekkend: dit jaar zijn er 410 stuks op geel kenteken gezet. Het is natuurlijk best een prijzig ding, met een prijskaartje van minimaal een halve ton.
Reacties
Motomoto zegt
VW en retrodesign: nooit een goed huwelijk geweest…
Tip: druk er een brandstofmotor in. Wellicht zwengelt dat de verkopen wat aan.
clemensa zegt
Ik vind het een heel leuk ding, maar de specs zijn gewoon erg matig en de prijs is stevig. Dus zolang dat niet opgelost wordt, vrees ik het ergste voor de ID. Buzz.
erwingrunn zegt
In Denemarken zie je deze “auto” echt heel veel. Zowel in gebruik bij bedrijven als particulieren.
drdre1 zegt
Retro en VW gaan, vreemd genoeg, niet zo goed samen. Misschien is het een identiteitscrisis en proberen ze teveel verschillende waardes aan een product te hangen? De originele bus was relatief goedkoop, simpel en had zeker niets met premium te maken. Zet daar de Buzz tegenover, dan sla je misschien als VW toch de plank mis? Hetzelfde met de reïncarnaties van de Beatle, het eindigt in een oversized, overpriced product. Dan moet je wel heel veel van ’t merk of historie houden wil je er dat geld voor neerleggen, maar misschien nog wel belangrijker: wat er staat “klopt niet”.
awesome zegt
Ik zie de laatste tijd toch wat grote partijen die voor deze bus kiezen.
Kijk naar een Ziggo of Equans. Dat is wel positief voor de verkoopaantallen
Jantje_555 zegt
410 aan particulieren. best veel toch. Is meer dan 1 per dag incl sluitingsdagen en het jaar is nog niet om!
JanJansen zegt
Zou er best graag een willen rijden. Vooral als ze de prijs en range iets meer marktconform kunnen maken.
gregorius zegt
Ik vind het een leuk ding. Het ziet er mooi uit en qua interieur is het prima.
Echter, alles wat met zn elektro te maken heeft, is nu last-gen. En dat terwijl het een prijs heeft vergelijkbaar met nieuwe modellen van meer premium merken.
En zn ‘schermpjes’ op het dash, kunnen in 2025-2026 natuurlijk ook niet meer. Dat ziet er zo goedkoop uit.
Dus daarom zijn we m maar weinig.