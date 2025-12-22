VW neemt harde maatregelen vanwege tegenvallende verkoop ID. Buzz

Het gaat niet helemaal lekker met de ID. Buzz.

Laten we Volkswagen allereerst kudos geven dat ze de ID. Buzz op de markt hebben gebracht. We worden al sinds 2001 doodgegooid met concept cars die geïnspireerd zijn op de T1, maar met de ID. Buzz hebben ze eindelijk de sprong gewaagd. En het resultaat is gewoon heel goed gelukt. De ID. Buzz is een van de meest sympathieke EV’s op de markt.

Toch verkeert de ID. Buzz momenteel in zwaar weer. In oktober schreven we al dat de productie tijdelijk is stilgelegd. Dat doet Volkswagen natuurlijk niet omdat ze als warme broodjes over de toonbank gaan. Nu nemen de Duitsers nog meer harde maatregelen.

Volkswagen heeft besloten om de ID. Buzz volgend jaar niet meer in de VS te leveren. Klanten kunnen dus alleen nog modellen uit voorraad kopen. Volkswagen spreekt van een “strategische beslissing”, nadat ze de marktomstandigheden zorgvuldig hebben geëvalueerd. Oftewel: er is te weinig vraag.

Dit betekent overigens nog niet definitief het einde van de ID. Buzz in de VS. Gek genoeg is Volkswagen van plan om de leveringen in 2027 weer op te pakken. Al is het nog maar even afwachten of dat doorgaat. Wie weet wordt de stekker er alsnog uitgetrokken.

Als we iets dichter bij huis kijken: in Nederland doet de ID. Buzz het nog best aardig. Vorig jaar was het de bestverkochte elektrische bestelwagen. In totaal staan er nu 8.300 exemplaren op kenteken. Dat zijn voor het overgrote deel bedrijfswagens. De ID. Buzz wordt onder meer ingezet door PostNL en de Wegenwacht.

De particuliere verkopen zijn niet heel indrukwekkend: dit jaar zijn er 410 stuks op geel kenteken gezet. Het is natuurlijk best een prijzig ding, met een prijskaartje van minimaal een halve ton.