Koop de Rubystone Red Carrera GT van Salomondrin

Buitenkansje.

De Porsche Carrera GT is objectief gezien een van de meest fabeltastische auto’s ooit. De looks, de ronduit geniaal jankende atmosferische V10 in het achteronder en het feit dat ‘ie je vermoordt als je niet oplet dragen allemaal mee aan de beleving en de legende van de auto. Enige nadeel: er zijn er maar 1.270 gemaakt en de meeste exemplaren zijn uitgevoerd in GT Silver metallic of Seal Grey. En laten we eerlijk zijn, beide kleuren noemen we in de volksmond gewoon leasegrijs.

Dat wil je uiteraard niet op zo’n hypercar. Die mening was in ieder geval ook Alejandro Salomondrin toegedaan. De voormalig gangbanger van de Cupgang (fitties!) koos ervoor om zijn grijze Carrera GT een ander kleurtje te geven. Eerst door deze in een plastic wrapper te steken, maar later door ‘m echt over te laten spuiten. Respect. De Youtubende autofanaat besloot zich niet in te houden en koos voor het opvallende Rubystone Red, onder Porsche-liefhebbers beter bekend als ‘de kleur van de 964 RS‘ (ondanks dat die ook in andere kleuren leverbaar was).

Niet alleen het exterieur is van kleur verschoten, ook het interieur en de motorruimte werden aangepakt. Details op de stoelen, het dash en de pookknop reflecteren de kleur van de buitenkant. Porsche heeft overigens niet zelf de werkzaamheden verricht, want dat is gedaan door Galpin Auto Sports, bekend van de latere Pimp my Ride seizoenen.

De auto is inmiddels een internet-held geworden en stond in 2017 zelfs te shinen op de beursvloer van de Los Angeles Autoshow, maar Alejandro wil er nu kennelijk toch vanaf. Tsja, je moet ook elke keer weer op zoek naar nieuwe content als Youtuber en er kan niet elke dag een McLaren Senna affikken. De prijs bedraagt 675.000 Dollar en dat is aan de lage kant van marktconform.

Bedankt Stephan voor de tip!