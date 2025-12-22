Hyundai onthult in Brussel hun grootste EV ooit

Busje komt zo!

Over een kleine drie weken gaat de Autosalon van Brussel van start, en die is belangrijker dan ooit. Kia onthult hier bijvoorbeeld de nieuwe EV2, een heel belangrijk model. Ook zustermerk Hyundai pakt uit met een wereldprimeur.

Hyundai kondigt aan dat ze in Brussel hun “grootste elektrische model ooit” gaan onthullen. Dat belooft wat, want de Ioniq 9 is al geen kleine jongen, met een lengte van meer dan 5 meter. De Koreanen verklappen nog niet om welk model het gaat, maar dat kunnen we wel raden.

Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een elektrische versie van de Staria. Wat we op het onderstaande teaserplaatje zien lijkt namelijk verdacht veel op een Staria. En als dit model groter is dan een Ioniq 9, dan moet het bijna wel een busje zijn.

De Hyundai Staria is er sinds 2021, maar vooralsnog alleen met verbrandingsmotoren. In Nederland is het aanbod beperkt tot een hybride bedrijfswagenvariant, met een 1.6 vierpitter. Elders is de Staria ook leverbaar als personenbusje en met V6 benzine- en dieselmotoren.

Een futuristisch uiterlijk had de Staria al, maar een elektrische aandrijflijn ontbrak er nog aan. Daar komt nu dus verandering in. Hyundai verklapt alvast dat het model 800V-technologie krijgt. Dat is nu nog een zeldzaamheid in de wereld van de elektrische bedrijfswagens. Op dit moment beschikt alleen de nieuwe Renault Trafic E-Tech over 800V. Daarmee heeft Hyundai dus een belangrijke troef in handen.

Voor verdere informatie moeten we nog even de onthulling afwachten. Die zal 9 januari plaatsvinden.