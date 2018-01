Mack-truck van LEGO heeft viezere ambities

Een ziel, twee gedachtes.

LEGO, het perfecte speelgoed voor jong en oud. Of nou ja, volgens de doos van deze waanzinnig toffe Mack Anthem vrachtwagen moet je misschien tussen de 11 en 16 jar zijn, maar dat maakt ons niet uit. Naast bouwen kun je er namelijk nog meer mee, waardoor het niet alleen een gaaf object is om mee rond te dollen, maar ook om weg te zetten als decoratiestuk. Als dat je ding is, natuurlijk.

Het bouwpakket, die ‘hoogstwaarschijnlijk’ minder stukjes heeft dan deze creatie, is namelijk een replica van niet één, maar twee iconische trucks van Mack. Enerzijds kun je de Anthem vrachtwagen met aanhanger in elkaar zetten, anderzijds kun je het gevaarte ombouwen tot de Mack LR vuilniswagen.

LEGO nam Mack in de arm en ging bijzonder ver met de ontwikkeling van hun werk. Zo bevat de truck allerlei realistische details en functies, zoals besturing via de vooras, een zes-in-lijnmotor met werkende zuigers en achterwielaandrijving. Daarnaast de binnenzijde ook heel gedetailleerd, met zaken als het dashboard, stuur en zelfs zonnekleppen die erin verwerkt zijn. De afneembare aanhanger heeft dan nog eens werkende landingspoten en gesynchroniseerde kraanarmen, naast een hoop andere functies.

Laat je niet misleiden door de foto’s, want de Mack-truck is in werkelijkheid enorm. Met alle uitschuifbare delen in werking is de vrachtwagen ongeveer 27 cm hoog, 83 cm lang en 18 cm breed.

