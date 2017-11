Renault gebruikte 600.000 LEGO-blokjes voor deze F1-replica

Hoeveel?!

L’Atelier Renault heeft sindskort een wel heel bijzonder item tentoongesteld staan in Parijs. Om 40 jaar in de Formule 1 te vieren sloegen ze samen met LEGO de handen ineen om dit jubileum nogmaals te vieren, door hun R.S.17 van dit jaar volledig na te bouwen.

De 5,4 meter lange creatie is op verschillende technische delen na vrijwel een exacte kopie van het origineel. Het gevaarte is, op het onnoemelijke aantal LEGO-blokjes na, voorzien van realistische stukken zoals een kuipstoel, een stuurtje en echte Pirelli banden. Sterker nog, deze onderdelen komen van een van hun wagens die dit jaar tijdens een raceweekend is ingezet!

De festiviteiten houden daar overigens niet op. Naast het feit dat bezoekers de wagen aandachtig kunnen aanschouwen, is het mogelijk om in l’Atelier mee te doen aan workshops waarbij je je eigen replica in elkaar kunt knutselen, al zal deze natuurlijk een stuk minder groot zijn dan het exemplaar dat ze zelf presenteren. Daarnaast krijgen bezoekers de mogelijkheid om plaats te nemen in de wagen en hier en daar wat kiekjes te schieten.

Een voordeel, dit creatieve kunstwerk zal minder snel kapot gaan dan hun echte bolide. Dat dan weer wel.