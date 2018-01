Tesla heeft gelogen over acceleratietijd Model 3

Maar op een.. goede manier?

Tesla heeft een kleine geschiedenis met het niet accuraat weergeven van hun prestatiecijfers. Dat zou een probleem zijn, ware het niet dat de cijfers in het echt regelmatig beter uitvallen dan door hen voorspeld werd. Dit geldt blijkbaar ook voor de Model 3, na een uitgebreide test door DragTimes.

Hoewel Brooks zelf nog even moet wachten totdat zijn Model 3’s (hij heeft er twee besteld) afgeleverd zullen worden, kreeg hij het voor elkaar om er een via een vriend te kunnen testen. De productiehel mag dan misschien nog wel in volle gang zijn, maar hiermee wordt de pijn toch enigszins verzacht. Toch?

Of je antwoord nu ‘ja’ of ‘nee’ is, feit is wel dat de Tesla Model 3 een stuk sneller is dan verwacht. Waar Tesla zelf aangeeft dat de Model 3 op zijn best in 5,1 seconden naar de 100 km/u moet kunnen snellen, blijkt hij na een aantal opwarmrondjes van Brooks toch fors vlotter te zijn. Bijna een halve seconde, om precies te zijn. De VBox waarmee Brooks zijn acceleratietijden had opgemeten, gaf na een aantal pogingen weer dat de Model 3 slechts 4,663 seconden nodig had om de 100 km/u te bereiken.

Als Tesla zorgt dat ze hun zaakjes een beetje op orde krijgen voor wat betreft de productie, zou het dus zomaar eens een heel potente auto voor de massa kunnen zijn. Of in ieder geval een stuk potenter dan aanvankelijk gedacht. Wetende dat de krachtigere variant nog geïntroduceerd moet worden en hij naar verluidt rijdt als een E46 M3, hebben rivaliserende autofabrikanten genoeg om zich zorgen over te maken. Dat gaat nog interessant worden.