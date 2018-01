Wat er nieuw is aan deze Citroen Mehari

Het snoepje is terug met meer.

De mislukte reïncarnatie van de Citroën Mehari uit ’68 is terug. De auto volgt de in eind november onthulde gelimiteerde uitvoering op en brengt wat vernieuwingen met zich mee. Verschillende aspecten van de auto zijn aantrekkelijker gemaakt om hem in beter daglicht te zetten. Of het mag baten, dat moet nog maar blijken.

De belangrijkste toevoeging aan de vierzits cabriolet is de komst van een hard-top uitvoering, die de auto volgens Citroën nog veelzijdiger moet maken. Je kunt hem nu immers ook gebruiken als de hemel zich opent en de regen neerdaalt op je flitsende golfkarretje.

Daarnaast wordt het interieur ook aangepakt. De auto krijgt een geheel nieuw karakter, die toch in zekere mate zelfreflectie weet toe te passen. Waar het vorige exemplaar nog geïntroduceerd werd met een kleurrijk interieur waarvan de oogspieren kramp kregen, houden ze het ditmaal wat minder uitbundig. Dat het daarnaast allemaal net even wat strakker oogt, is een fijne bijkomst. De E-Mehari is overigens uitgerust met allerlei nieuw spul om je veilig, warm en comfortabel te houden.

De topsnelheid blijft met 110 km/u hetzelfde, terwijl ook de actieradius onveranderd lijkt. Op een volle lading kom je 195 kilometer ver.

Zij die in ons land staan te springen om, voor wat voor reden dan ook, ook een E-Mehari op de kop te tikken, worden wederom teleurgesteld. De auto is vooralsnog alleen te bestellen in Frankrijk. Voor wat betreft de prijzen zetten ze ons enigszins op het verkeerde been. Prijzen van de E-Mehari beginnen bij 19.500 euro voor de soft-top en 20.700 euro voor de hard-top, maar dit is inclusief de ecologische bonus van 6.000 euro. Ach, wie houd ik voor de grap, zelfs met bonus is het nog een bijzonder prijzig autootje.