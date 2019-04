Mafklappers willen Tesla-koers saboteren via ongeluk

Yikes.

Dat de gemoederen soms hoog op kunnen lopen tussen fansla’s en Tesla-haters dat wisten we al. Vaak is het ook wel geinig en goed om te zien dat mensen met zoveel passie spreken over een auto, of het nou in positieve of negatieve zin is. Hoe je het ook went of keert: Elon weet duidelijk snaren te raken met zijn bedrijfje.

Bij zoiets wat dergelijk sterke gevoelens losmaakt bij de mensen, ligt echter ook altijd op de loer dat men een beetje doordraait. Dat blijkt wel uit het feit dat een rechter in Tesla’s thuisbasis Alameda County het op aandringen van Tesla verstandig heeft geacht een restraining order op te leggen aan twee gekkies, die er geen enkel geheim van maken dat zij Tesla kapot willen maken. De twee zijn broers en runnen een Twitter-account genaamd @skabooshka dat gezellige paasboodschappen als deze de wereld instuurt:

I will not rest. This is my promise. Tesla is a zero. @elonmusk will go to prison. pic.twitter.com/1euzGXPYJk — skabooshka (@skabooshka) April 20, 2019

Apart, maar zoals we weten van South Park is ‘Murica een free country waarin je free speech hebt, toch? Misschien wel, maar deze broeders gingen een beetje verder dan dat. Een van de twee zou een snood plannetje opgevat hebben om Tesla’s nieuwste publieke evenement, waarbij het haar autonome techniek wil showen, te versjteren. Het is hier waar de dingen écht bizar worden.

In een soort Casino Royale-esque scenario werd er gepland om een ongeluk te veroorzaken tijdens potentiële demo-runs die Tesla wilde uitvoeren, teneinde de beurskoers te laten crashen. Sommige andere Twitteraars vonden dit wel een puik idee en toonden zich bereid mee te denken met de sabotteurs. Een fansla bracht dat vervolgens onder de aandacht van Elon Musk himself.

Hey @elonmusk – just letting you know that as we speak, short sellers are discussing trying to deliberately cause an accident with one of your FSD vehicles in order to make Tesla look bad. pic.twitter.com/q0XjhGFt7I — Nafnlaus (@enn_nafnlaus) April 16, 2019

Een van de twee broers zou in het verleden al wat gekke acties ondernomen hebben op en rondom het terrein van de Tesla, waarbij hij onder andere een Tesla-medwerker geraakt zou hebben met zijn Acura. Saillant detail: de andere broer werkt bij Volkswagens Advanced Technology Research Center in Palo Alto.

De volledig in zijn anime-fase verkerende Elon Musk, niet vies van een beetje media-kerfuffle, heeft inmiddels zelf ook via zijn favoriete medium gereageerd op de kwestie. Daarbij is hij uiteraard handig genoeg om de potentiële link tussen de gekkies en Volkswagen uit te nutten.

This is extremely messed up. @VW, what’s going on? — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2019

The world’s gone mad…Vrolijk pasen iedereen!